Прошедшее этим летом IPO SpaceX и xAI как единой компании SpaceXAI принесло Илону Маску (Elon Reeve Musk) сотни миллиардов долларов, учитывая ставку на будущие запуски тяжёлых многоразовых ракет и создание вычислительной инфраструктуры в космосе. Буквально за день состояние Маска перевалило за 1 триллион долларов. Однако всего через несколько дней после IPO акции пошли вниз.На момент написания новости, учитывая продолжающийся спад стоимости SpaceXAI, Маск потерял примерно 500 миллиардов долларов. Стоимость акций SpaceXAI за месяц упала на 33%. Причём это не следствие резкого роста или корректировки рынки, причина более простая – провальные испытания Starship. Компания до сих пор не провела испытания, на которых Starship смогла обеспечить доставку на орбиту десятков спутников Starlink. Недавний запуск был перенесён из-за неполадок с двигателями Raptor.
Несмотря на это, Илон Маск сохраняет статус самого богатого человека в мире с большим отрывом от других миллиардеров. Основная часть его состояния по-прежнему приходится на долю в SpaceXAI и Tesla, которые переживают не лучшие времена. Впрочем, это уже не первый случай, когда состояние Маска резко обесценивалось и точно также восстанавливалось.