Всего через несколько дней после выхода SpaceX на биржу акции компании начали терять стоимость

Прошедшее этим летом IPO SpaceX и xAI как единой компании SpaceXAI принесло Илону Маску (Elon Reeve Musk) сотни миллиардов долларов, учитывая ставку на будущие запуски тяжёлых многоразовых ракет и создание вычислительной инфраструктуры в космосе. Буквально за день состояние Маска перевалило за 1 триллион долларов. Однако всего через несколько дней после IPO акции пошли вниз. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНа момент написания новости, учитывая продолжающийся спад стоимости SpaceXAI, Маск потерял примерно 500 миллиардов долларов. Стоимость акций SpaceXAI за месяц упала на 33%. Причём это не следствие резкого роста или корректировки рынки, причина более простая – провальные испытания Starship. Компания до сих пор не провела испытания, на которых Starship смогла обеспечить доставку на орбиту десятков спутников Starlink. Недавний запуск был перенесён из-за неполадок с двигателями Raptor.

Несмотря на это, Илон Маск сохраняет статус самого богатого человека в мире с большим отрывом от других миллиардеров. Основная часть его состояния по-прежнему приходится на долю в SpaceXAI и Tesla, которые переживают не лучшие времена. Впрочем, это уже не первый случай, когда состояние Маска резко обесценивалось и точно также восстанавливалось.