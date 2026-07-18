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Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью

Robinhood Chain позиционируется как высокопроизводительный Layer‑2 блокчейн - время формирования блока здесь составляет примерно 100 миллисекунд.
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В мире криптовалют иногда случаются события, способное одновременно взорвать все графики активности и заставить аналитиков спорить о том, что же именно они видят перед собой. Именно таким событием стал запуск Robinhood Chain, нового Layer‑2 блокчейна от полярного розничного брокера Robinhood с оценкой $5,77 миллиарда.

Robinhood Chain позиционируется как высокопроизводительный Layer‑2 блокчейн, построенный на технологии Arbitrum Orbit. Это означает, что сеть наследует безопасность Ethereum, используя ETH в качестве нативного газа для транзакций, и при этом обеспечивает скорость, несравнимую с основной сетью: время формирования блока здесь составляет примерно 100 миллисекунд. Технически это optimistic rollup, который обрабатывает пользовательскую логику на втором уровне, а затем финализирует транзакции на расчётном уровне Ethereum. Такой подход позволяет Robinhood Chain оставаться полностью совместимой с экосистемой Ethereum: разработчики могут разворачивать стандартные смарт‑контракты без переписывания кода.

Лично я для торговли и участия в новых сетях предпочитаю использовать биржу BingX. На данный момент, когда многие крупные площадки практически полностью ушли из СНГ, BingX осталась одной из немногих, кто пережил этот шторм и продолжает уверенно работать. Биржа зарекомендовала себя как надёжный партнёр, и это подтверждается её официальными соглашениями с такими грандами, как лондонский футбольный клуб «Челси», команды Формулы‑1 и Ferrari. Такое сотрудничество говорит о высоком уровне доверия и стабильности, что особенно важно в нынешних рыночных условиях. Именно на BingX я отслеживаю движения по Robinhood Chain и другим перспективным проектам, оперативно реагируя на любые изменения.

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Однако уникальность Robinhood Chain заключается не в технологических инновациях, а в том, кто стоит за этим проектом. Robinhood – это не очередная криптостартап‑команда, а брокер с 28 миллионами пользователей, которые уже торгуют акциями, опционами и криптовалютами в одном приложении. Это дало новой сети то, чего лишены практически все остальные блокчейны, – мгновенный доступ к огромной пользовательской базе. Robinhood Chain стала для этих миллионов естественным расширением знакомого продукта, а не чуждой технологией, которую нужно изучать с нуля.

Главной фишкой сети стали токенизированные акции Stock Tokens, которые представляют собой долговые ценные бумаги, отслеживающие стоимость таких гигантов, как Nvidia, Google и Apple. Эти токены позволяют пользователям из более чем 120 стран торговать акциями круглосуточно, семь дней в неделю, и даже использовать их в качестве залога в DeFi‑протоколах. При этом доступ к ним закрыт для резидентов США из‑за регуляторных ограничений. На запуске сеть предложила 95 токенизированных акций, а также привлекла в качестве партнёров Uniswap, Chainlink, BitGo и Morpho. Chainlink выступил официальным оракулом и кросс‑чейн слоем, а BitGo взял на себя кастодиальные функции.

За первую неделю работы Robinhood Chain обработала транзакций на 570 миллионов долларов при общей ликвидности всего в 21,68 миллиона долларов. Это дало невероятное соотношение объёма торгов к ликвидности 26 к 1 – показатель, которого нет ни у одной децентрализованной биржи сопоставимого масштаба. Для сравнения: зрелые площадки обычно работают с соотношением около 1 к 1. Аналитики сначала растерялись, а затем пришли к неутешительному выводу: весь этот гигантский объём создан не институциональными инвесторами, торгующими токенизированными акциями Nvidia, а спекулянтами, которые гоняются за мемкоинами и аирдропами.

Особенно ярко это проявилось на примере CashCat – мемкоина с плачущим котом. За семь дней этот токен вырос на 2158 процентов, достигнув рыночной капитализации в 156 миллионов долларов. При этом общая стоимость всех токенизированных реальных активов на сети на тот момент составляла всего 12,8 миллиона долларов. Разрыв между тем, для чего строилась сеть, и тем, как она реально используется, оказался колоссальным.

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Итак, как же повзаимодействовать и отметиться с Robinhood Chain в текущих условиях? Первым делом необходимо добавить сеть в свой кошелёк. Robinhood Chain добавлена в популярный агрегатор Chainlist, поэтому проще всего перейти на сайт Chainlist, найти сеть по её Chain ID (4663) и нажать «Add to wallet». Это автоматически пропишет все необходимые RPC‑адреса и параметры газа.

После добавления сети следующим шагом становится перевод ETH в Robinhood Chain, поскольку именно ETH используется для оплаты газа. Здесь на помощь приходят кросс‑чейн агрегаторы – Relay и Jumper. Jumper, построенный на базе LI.FI, сравнивает десятки мостов и DEX, позволяя в одной транзакции доставить ETH и стейблкоины из более чем 50 сетей прямо в Robinhood Chain. Процесс занимает всего несколько минут. Важно помнить: при кросс‑чейн переводе обязательно оставляйте небольшой запас ETH для оплаты последующих транзакций, потому что полная конвертация в другие токены может оставить вас без средств на газ.

Когда средства оказались в сети, самое время перейти к активностям. Uniswap стал первым и основным DEX на Robinhood Chain. Через Uniswap пользователи могут совершать свапы, предоставлять ликвидность и даже покупать токенизированные акции. Всего за 9 дней после запуска Uniswap на Robinhood Chain набрал объём более миллиарда долларов. Помимо Uniswap, в экосистеме присутствует Wheelx и другие DEX, где также можно совершать обмены.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в техническую сторону, предусмотрен деплой смарт‑контрактов. Благодаря полной совместимости с EVM, разработчики могут разворачивать стандартные контракты без переписывания кода. А платформа Onchaingm позволяет не только развернуть контракт, но и зафиксировать своё присутствие в сети через механизм «GM» – своего рода цифрового приветствия, ставшего ритуалом для ранних участников.

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Следующий важный слой экосистемы – доменные имена. InfinityName позволяет зарегистрировать домены в зоне .hood, а ZNS Connect расширяет Web3‑идентичность, предлагая мультичейн‑домены, включая интеграцию с Robinhood через hoodnames.io. Эти домены – не просто красивые адреса, а по сути цифровые активы, которые можно продавать и передавать.

Торговля NFT и коллекционными токенами также доступна – OpenSea поддерживает Robinhood Chain, позволяя покупать и продавать цифровые предметы. Также на OpenSea есть и DEX-обменник, где тоже можно погонять объемы. А для тех, кто интересуется ставками и прогнозами, существует Penny4Thots – платформа для предсказаний, работающая в экосистеме Robinhood Chain.

К середине июля сеть обработала уже более 1,7 миллиона транзакций, число адресов превысило 350 тысяч, а TVL достиг 2,5 миллиарда долларов. 12 июля Robinhood Chain установила рекорд, обработав 1,08 миллиона транзакций за сутки, обойдя по этому показателю сеть Base от Coinbase. В тот же день объём DEX‑торгов на Robinhood Chain достиг 877,6 миллиона долларов, уступив только Solana.

Примечательно, что Robinhood Chain с самого начала продемонстрировала впечатляющую прибыльность для оператора. За первую неделю сеть собрала около 843 тысяч долларов комиссий с пользователей, заплатив при этом Ethereum за расчёты всего 1,6 тысячи долларов. Это означает, что оператор Layer‑2 удерживает почти 90 процентов чистой прибыли. Такая маржинальность стала возможной благодаря архитектуре Optimistic Rollup, которая радикально снижает затраты на публикацию данных в основной сети.

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При желании также можно скачать приложение кошелька Roobinhood на IOS или Android и создать кошелек или перенести мнемоническую фразу со своего. 

Однако стратегия привлечения пользователей через мемкоины и спекулятивные стимулы несёт в себе и серьёзные риски. История криптовалют знает множество примеров, когда сети, набравшие популярность за счёт «дегена» и временных стимулов, быстро теряли активность после сворачивания программ поощрения. Ключевой вопрос на ближайшие месяцы – сможет ли Robinhood конвертировать спекулятивный спрос в реальное принятие своей платформы токенизированных акций. Если токенизированные реальные активы будут расти, а активность мемкоинов угасать, то стратегия сработает. Если же нет, то Robinhood Chain рискует остаться ещё одной мемной площадкой в бесконечном ряду подобных.

Пока же сеть продолжает набирать обороты. Robinhood Chain предлагает уникальное сочетание институционального бэкграунда, огромной пользовательской базы и децентрализованных финансовых инструментов. Для тех, кто хочет быть на передовой крипто‑инноваций, сейчас самое время добавить сеть через Chainlist, перевести средства и начать исследовать все уголки этой быстрорастущей экосистемы. Надеюсь, данный гайд‑разбор был для вас полезен и понятен. Подобные подробные руководства я регулярно выпускаю в своём Telegram‑канале – там они получаются лаконичными, короткими и очень удобными для практической отработки. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые материалы и всегда оставаться в курсе самых актуальных возможностей.

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