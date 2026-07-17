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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Выпускать их не торопятся из-за неопределённости цен на память
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Компания NVIDIA могла подготовить видеокарты линейки RTX 50 SUPER, которые задерживались из-за высокой стоимости чипов памяти GDDR7. Вместо их продажи она ранее возобновила производство модели RTX 3060 12 ГБ.

Изображение: wccftech.com

Издание VideoCardz сообщает, что по меньшей мере один из производителей карт получил от NVIDIA карты серии RTX 50 SUPER. При этом запустить в продажу он их пока не может. Причиной этому является высокая стоимость чипов GDDR7 объёмом 3 ГБ. Цена составляет $60–70, что намного дороже, чем стоимость этой памяти объёмом 2 ГБ, которая составляет около $20.

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Предположительно, к настоящему времени готовы видеокарты RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super, RTX 5080 Super и RTX 5050 9 ГБ. Также был слух относительно модели RTX 5060 Super 12 ГБ, но официального подтверждения нет. Все эти карты обладают объемом памяти, превышающим предыдущие модели на 50%, не считая RTX 5050, где память выросла только на 1 ГБ.

#nvidia #видеокарты #geforce
Источник: wccftech.com
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