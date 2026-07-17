Компания NVIDIA могла подготовить видеокарты линейки RTX 50 SUPER, которые задерживались из-за высокой стоимости чипов памяти GDDR7. Вместо их продажи она ранее возобновила производство модели RTX 3060 12 ГБ.
Издание VideoCardz сообщает, что по меньшей мере один из производителей карт получил от NVIDIA карты серии RTX 50 SUPER. При этом запустить в продажу он их пока не может. Причиной этому является высокая стоимость чипов GDDR7 объёмом 3 ГБ. Цена составляет $60–70, что намного дороже, чем стоимость этой памяти объёмом 2 ГБ, которая составляет около $20.
Предположительно, к настоящему времени готовы видеокарты RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super, RTX 5080 Super и RTX 5050 9 ГБ. Также был слух относительно модели RTX 5060 Super 12 ГБ, но официального подтверждения нет. Все эти карты обладают объемом памяти, превышающим предыдущие модели на 50%, не считая RTX 5050, где память выросла только на 1 ГБ.