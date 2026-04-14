Николай был самым младшим, семнадцатым ребёнком в купеческой семье города Вознесенска Василия Кобелькова. Малыш родился без ног и рук, что не помешало ему в возрасте двух лет научился ходить, а потом и писать короткой (до 20 сантиметров) культёй правой руки.

Купец Кобельков обращался к лучшим докторам той эпохи, чтобы узнать причину особенности своего сына. Консилиум дал заключение, что виной всему стали амниотические перетяжки — волокнистые нити в плодном пузыре, отрезавшие эмбриону конечности. Доктора предложили сдать малыша в дом инвалидов, но отец, будучи состоятельным человеком (владел екатеринбургскими золотыми приисками), решил заняться полноценным воспитанием сына и обеспечить ему достойную жизнь.

В итоге ребёнок не чувствовал себя ущербным и полноценно развивался, насколько это было возможно. Он имел дружелюбный характер и несгибаемую силу воли, которой могли позавидовать здоровые дети.

Венский парк Пратер (Prater) в начале 20 века

Сила мотивации русского мальчика и первые достижения

Коля рос активным ребёнком, приспосабливаясь к особенностям своего тела. В 2 года он научился перемещаться по дому, переваливаясь из стороны в сторону, а в 3 года уже мог играть на равных с соседскими ребятишками. По воспоминаниям друзей детства, к пяти годам он мог даже «бегать» и «прыгать».

Отец Николая мог позволить нанимать лучших в городе учителей, для полноценного раскрытия всех талантов сына. Письму и религии мальчика обучал священник, научив его писать, зажимая перо между щекой и обрубком правой руки. При этом письмо молодого Николая быстро стало почти образцовым, а многие современники не верили, что так пишет ребёнок без единой конечности.

В 7 лет мальчик пошел в школу. Он хорошо читал, переворачивая носом страницы книг и быстро писал, зажимая перо между правой щекой и культей, как научил его священник. Лицо Коли было часто перепачкано чернилами, а в семье его ласково называли «Кляксой». К 18 годам Николай Кобельков успешно окончил школу и выучился на счетовода. Потом устроился на работу к отцу в компанию и получал полноценное жалованье. Парень вырос умным и старательным, и скоро ему доверили вести все счётные книги отцовских приисков.

Парень вёл полноценную насыщенную жизнь, научившись ловить рыбу, самостоятельно закидывая удочку, охотиться на животных и дичь, и даже управлять тройкой лошадей, обвязав вожжи вокруг головы. Он владел шитьём, ловко вдевая нитку в иголку, метко стрелял из револьвера и был полностью самостоятельным юношей. И всё это при росте всего 80 сантиметров.

Кобельков Николай Васильевич

Раскрытие таланта выдающегося артиста

Настоящей страстью Николая Кобелькова стали цирковые балаганы. Парень с нетерпением ждал гастролей в родном городе очередной цирковой труппы и посещая все выступления. Кроме силачей и укротителей хищников больше всего его интересовали необычные артисты, которые в то время являлись постоянными участниками шоу. Это были разнообразные гиганты, карлики, бородатые женщины, горбуны и прочие обладатели генетических физических отклонений.

Они становились звёздами любой цирковой программы, а Коля восхищался их необычными возможностями, волей к победе в виде акробатических достижений. Для него была очень близка эта тема, поскольку он уже ощущал себя одним из них. На одной из ярмарок с ним познакомился антрепренёр (театральный продюсер или импресарио) Берг, который приметил необычного парня, увлечённо наблюдающего за выступлением артистов. Тот пригласил его в свою труппу известного петербургского цирка, гастролировавшую по России и Европе.

Николай с радостью согласился, поскольку давно уже мечтал покинуть надоевший Вознесенск и посмотреть остальной мир, зная о нём только из книг и чужих рассказов. Так в 20 лет купеческий сын переехал в столицу. В Петербурге необычный дебютант быстро заслужил сногсшибательный успех. Столичная публика полюбила его выступления, быстро раскупая билеты на шоу, в котором парень без рук и ног самостоятельно заряжал револьвер и точно сбивал выстрелами пламя свечей. Также Николай Кобельков прыгал с одной тумбы на другую, бесстрашно заходил в клетки ко львам и тиграм, писал каллиграфическим почерком и неплохо танцевал. Через некоторое время, в составе цирка Берга, он отправился в тур по Европе, также получив заслуженное признание. Популярность артиста даже позволила ему попасть на приём к императору, что было высшей степенью признания.

В 1875 году, выступая в Гамбурге, Николай Кобельков знакомится с венским импресарио Августом Шаафом, приняв его предложение о сотрудничестве. Австриец организовывает представления в венском Пратере, что являлось заветной мечтой большинства цирковых артистов той эпохи.

Николай Кобельков пишет картину

Любовь всей жизни

Первые же выступления Николая Кобелькова в столице Австрии прошли с аншлагом. После чего Август Шааф организовал тур по Европе. В Париже артист получил прозвище Homme trone (Человек-туловище), став звездой номер один. Билеты на его выступления распродавались за считанные часы, что позволило вернуться в Вену уже известным и богатым.

В венском парке развлечений Пратере молодой человек знакомится с Анной Вилферт, своей будущей супругой и дочерью владельца аттракционов. Вскоре после знакомства между ними начался роман. Николай торопился жениться на любимой девушке, но Папа Римский запретил вступать в брак в Вене, заявив, что даст согласие на брак исключительно с православной девушкой. Также неудачей закончилась следующая попытка получения разрешения на брак в Дрездене. Пожениться молодые смогли только в Будапеште, в протестантской церкви 9 февраля 1876 года.

Интересный исторический факт — родители девушки были против брака, но неожиданно в дело вмешался король Саксонии Альберт I, слывший большим поклонником талантов Николая Кобелькова. Монарх посетил дом Вилфертов в качестве свата, а королям отказывать в то время было не принято. Свадьба прошла в Будапеште, во время церемонии жених надел обручальное кольцо на палец невесте зубами, а невеста положила кольцо в ладанку, висевшую на шее парня.

После бракосочетания, брат Анны Вильферт становится менеджером артиста, позволив молодому парню путешествовать с возлюбленной в качестве независимого шоумена. На тот момент Николай Кобельков приобрёл мировую известность и уже не нуждался в дополнительной рекламе.

У Кобельковых родилось 11 полноценных детей, но до совершеннолетия дожили только шестеро: пятеро сыновей (Александр, Отто, Николай, Пауль, Ернст) и дочь Хелена. Дети жили с матерью в Вене и редко видели Николая, который постоянно пропадал на гастролях. В подростковом возрасте сыновья участвовали в цирковой жизни знаменитого отца, иногда сопровождая его на гастролях. Также он снялся в 1900 году в полутораминутном фильме «Kobelkoff».

Семья Николая Кобелькова

В 1906 году Николай Кобельков решил обосноваться в Австрии и построить собственный парк развлечений. Он выкупил участок земли в знаменитом венском парке Пратер и поставив там первые аттракционы «Венская Венеция», «Муранская башня» и карусель Zum großen Chineser. В память о России была установлена горка для саней Teufels Rutsche, ставшая символом отечественных зимних забав. Газеты того времени восхищались артистом и успешным предпринимателем, делаю ему дополнительную рекламу. Его бизнес быстро окупился и начал приносить неплохой доход.

Даже став богатым, Николай Кобельков периодически давал представления, всегда собиравшие полные залы. А прекратил цирковую деятельность лишь в 1912 году, после внезапной смерти любимой супруги от инсульта. Есть версия, что Николай Васильевич сам повинен в смерти своей жены, начав пьянствовать и скандалить, но у историков нет достоверных этому подтверждений.

Артист очень тяжело переживал смерть супруги, около года не показываясь на публике. О жене он писал в своем дневнике:

«Она была лучшим, благородным существом, которое когда-либо жило в этом мире, она пришла в мою жизнь как ангел, чтобы дать мне высшее счастье».

Артист умер от естественных причин в окружении родных 19 января 1933 года и был похоронен на Центральном кладбище Вены. На прощание с великим циркачом и успешным предпринимателем приезжали многие европейские артисты и культурные деятели того времени.

Николай Кобельков оставил своим потомкам прибыльный бизнес. Его парк аттракционов приносил стабильный доход до 1970 года, когда его территория была выкуплена под застройку. Известно, что внук великого артиста Николай Пасара, сын Отто Кобелькова, продолжил семейную династию, работая в индустрии развлечений и управляя парком аттракционов. Остальные наследники миллионера получают пассивный доход с выручки парка.

Выводы

Природа одним даёт многое, включая отличное здоровье и красоту, а у других забирает почти всё. Но это не мешает им достигать просто феноменальных успехов в карьере. Как показала история жизни Николая Кобелькова, он смог стать не только прилежным учеником и хорошим счетоводом, но и добиться славы на цирковом поприще, а позднее развить с нуля успешный бизнес, который долгие годы приносил доход ему и его потомкам.

