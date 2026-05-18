Inthenews
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Создатели южнокорейского фантастического триллера представили новый ролик после премьеры картины на Каннском кинофестивале

Студия Forged Films представила трейлер остросюжетного научно‑фантастического триллера «Надежда» режиссера На Хон‑джина (Na Hong‑jin). Картина дебютировала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года, где боролась за «Золотую пальмовую ветвь». После финальных титров зал аплодировал создателям на протяжении шести минут.

                                                                  Изображение: Forged Films

По сюжету начальник полиции небольшого городка и его напарник пытаются спасти жителей после серии лесных пожаров; катастрофа лишает регион связи с внешним миром, а в окрестностях появляется опасное существо.

                                                                      Изображение: Forged Films

Фильм стал первой полнометражной работой На Хон‑джина после хоррора «Плач» (The Wailing, 2016). Производством занималась компания Forged Films, международное распространение обеспечивают Plus M Entertainment и UTA Independent Film Group. По сообщениям СМИ, бюджет проекта стал рекордным для корейского кино.

На момент публикации официальная дата выхода «Надежды» в прокат за пределами фестиваля не объявлена.

#forged films #майклом фассбендером #надежда
Источник: screenrant.com
