Создатели южнокорейского фантастического триллера представили новый ролик после премьеры картины на Каннском кинофестивале

Студия Forged Films представила трейлер остросюжетного научно‑фантастического триллера «Надежда» режиссера На Хон‑джина (Na Hong‑jin). Картина дебютировала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года, где боролась за «Золотую пальмовую ветвь». После финальных титров зал аплодировал создателям на протяжении шести минут.

По сюжету начальник полиции небольшого городка и его напарник пытаются спасти жителей после серии лесных пожаров; катастрофа лишает регион связи с внешним миром, а в окрестностях появляется опасное существо.

Фильм стал первой полнометражной работой На Хон‑джина после хоррора «Плач» (The Wailing, 2016). Производством занималась компания Forged Films, международное распространение обеспечивают Plus M Entertainment и UTA Independent Film Group. По сообщениям СМИ, бюджет проекта стал рекордным для корейского кино.

На момент публикации официальная дата выхода «Надежды» в прокат за пределами фестиваля не объявлена.