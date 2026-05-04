Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Эта история началась внезапно — принесли мне вот такое вот чудо на «апгрейд».
По нынешним временам корпус-то такой весьма «козырная» вещь, ибо стоят такие корпуса новыми в магазине тысяч 6–8 рублей, но, увы, у этого были повреждены порты USB на передней панели, так что отправился он по итогу по месту моей работы в бюджетную организацию, ибо там и такие за счастье...
Но внутри оно было ещё более «прекрасным», чем снаружи...
А именно — 1155 сборка на дешёвой H61 материнской плате, Intel Xeon E3-1230 V2 с «Алиэкспресс» и 16Gb ОЗУ DDR3. Помимо этого, там ещё обитали 2.5" SATA SSD на 1Tb от фирмы Samsung, жёсткий диск Seagate на 500Gb. А также видеокарта MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6 и блок питания на 450W.
Самое интересное, чего было принесено ещё и предложено туда запихать.
Да, дамы и господа, это видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB GDDR6X...
И к ней блок питания DeepCool DQ850-M-V2L на 850W.
Для понимания: это всё не покупалось, а досталось «на шару».
Но лицо у меня было при виде всего этого примерно такое...
Немного отойдя от шока, я сказал, что это уже слишком... И давайте хотя бы купим корпус.
На всё про всё было выделено 5000 рублей, на которые были приобретены корпус, кулер на процессор, пара 120-мм корпусных вентиляторов и «копыто» для видеокарты.
Выбор мой пал на корпус FSP CMT196B, который оказался вполне приятным изделием, хотя, на мой взгляд, и не соответствующий славному имени фирмы FSP.
Порывшись в закромах, я нашёл там материнскую плату ASRock H61DE/S3, которая у меня лежала в комплекте с процессором Intel Xeon E3-1230 V2 и 16Gb памяти DDR3.
Шило на мыло, конечно, но хотя бы внешне будет выглядеть поприличней.
По итогу это всё вот как-то так собралось.
И отправилось к счастливому юному владельцу, результаты тестирования данного чуда я не сохранял, но, я думаю, и так всем понятно, что там жуткий упор в процессор, лишающий видеокарту доброй половины производительности.
Ну а у меня на руках осталось вот такое железо.
Материнская плата MSI H61M-P21, у которой, как оказалось, были пыхнувшие USB-порты, благо удалось всё решить заменой предохранителя на плате, так как сам чипсет, на счастье, не пострадал.
Процессор Intel Xeon E3-1230 V2.
И 16Gb памяти DDR3 от Kingston.
И было решено всё это добро собрать до кучи, дабы не валялось оно по углам.
А ещё мне досталась видеокарта.
MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6.
А в закромах нашлась ещё одна видеокарта.
Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM на 6Gb, так что будет какая-никакая интрига с тестами и сравнениями.
Кулер было решено заменить на Deepcool неизвестной модели.
Ничего особенного, но у него есть медный сердечник, что лишним не будет.
Естественно, будем ставить SSD.
Классика от WD... Сейчас таких уже не делают.
Ну и жёсткий диск, куда ж без него — при таком-то объёме SSD.
Toshiba... Это Toshiba — они просто есть.
Ну и блок питания — вновь мой «любимый» бренд Formula.
Вполне неплохие БП, запас которых, к сожалению, у меня уже иссяк, но сборок на них было собрано приличное количество, и проблем не наблюдалось, поставил я его сюда сугубо из-за длины проводов, а так бы и того БП с самого первого фото было бы за глаза.
Ну и ко всему этому был куплен новый корпус Iron Pride INVADER Q4S.
Очень некачественный товар, как оказалось, но продавался он со скидкой — всего за 1950 рублей.
Основная его проблема — это мелкие вентиляционные отверстия, которые сводят на нет работу вентиляторов.
По итогу дополнительные нижние дополнительные вентиляторы, которые присутствуют на фото выше, я снял, ибо кроме лишнего шума от них толку не наблюдалось.
Жёсткий диск предлагалось прикручивать прямо к полу, на котором даже нет вентиляционных отверстий.
Так что я приделал жёсткому диску ноги, толку, конечно, немного, но всё лучше, чем ничего.
В остальном всё собралось вполне неплохо — в тесноте, да не в обиде.
Ну и с 3-х метров оно даже вполне неплохо смотрится.
Подсветка присутствует и регулируется кнопкой на корпусе.
Утилита CPU-Z имеет такое мнение по поводу процессора:
И вот такое по поводу оперативной памяти:
А утилита GPU-Z вот что может нам поведать о наших видеокартах:
На стороне GeForce GTX 1060 — надёжность, проверенная временем, а на стороне GeForce GTX 1660 Super — более тонкий техпроцесс, большее количество исполнительных блоков и память стандарта GDDR6.
Ну да не будем далее тянуть и поглядим, какая видеокарта покажет себя лучше в данной сборке, хотя в принципе ответ очевиден, однако хотелось бы увидеть цифры.
3DMark Vantage
И с ходу GeForce GTX 1660 Super вырывается вперёд с превосходством в 6-7%.
3DMark 11
В данном тесте GeForce GTX 1660 Super закрепляет успех с достойными 25% превосходства.
3DMark Night Raid
Превосходство GeForce GTX 1660 Super, но составляет скромный 1%.
3DMark Fire Strike
И вновь GeForce GTX 1660 Super вырывается вперёд более чем на 20%.
3DMark Time Spy
А тут уже совсем всё хорошо у GeForce GTX 1660 Super, она опережает GeForce GTX 1060 6Gb на внушительные 45%.
3DMark Steel Nomad Light
И GeForce GTX 1660 Super закрепляет результат с 40% превосходства.
3DMark Steel Nomad
И вновь GeForce GTX 1660 Super быстрее более чем на 40%.
Street Fighter IV
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super впереди, но на скромные 4%.
Final Fantasy XV
GeForce GTX 1660 Super впереди на 25%.
Forza Horizon 4
Превосходство GeForce GTX 1660 Super сокращается до 7%, но по графикам видно, что обе видеокарты душит недостаточно производительный центральный процессор.
F1 22
GeForce GTX 1660 Super быстрее GeForce GTX 1060 6Gb на 20%.
Horizon Zero Dawn
Преимущество GeForce GTX 1660 Super внушительное и составляет 25%.
Street Fighter 6
Забавно, но в данной игре видеокарта GeForce GTX 1660 Super умудрилась пусть и незначительно, но отстать от GeForce GTX 1060 6Gb.
Returnal
Ну а в данном тесте превосходство GeForce GTX 1660 Super более 50%.
Cyberpunk 2077
На минимальных настройках GeForce GTX 1660 Super опережает конкурента на 15%.
А на максимальных более чем на 50%.
Ещё на GeForce GTX 1660 Super можно включить трассировку, но толку от этого мало.
FurMark
Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. И, как можете наблюдать, охлаждение обеих видеокарт справилось более чем достойно.
Итоги
Вот такая вот занимательная сборка игрового ПК с бюджетом порядка 20 000 рублей у нас с вами получилась. Да, ПК, конечно, уже достаточно сильно устарел, и в часть новых игр на нём уже не поиграть — в виду отсутствия инструкций AVX2 и модуля TPM 2.0, однако кое-что он ещё вполне может.
Что касается видеокарты, то данная сборка вполне неплохо раскрывает GeForce GTX 1660 Super, а под GeForce GTX 1060 6Gb у меня есть ещё один комплект железа с процессором Core i3-3570, куда оная отлично впишется. Если же говорить о более свежих платформах — 1150/1151, то туда вместо GTX 1660 бы я советовал ставить майнинговые ускорители CMP 30HX, ибо производительность +/- такая же, а ценник более чем в два раза ниже. Ну или вообще взять CMP 40HX, который стоит +/- как GeForce GTX 1660 Super, но даст куда больше.
А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.
