Эта история началась внезапно — принесли мне вот такое вот чудо на «апгрейд».

По нынешним временам корпус-то такой весьма «козырная» вещь, ибо стоят такие корпуса новыми в магазине тысяч 6–8 рублей, но, увы, у этого были повреждены порты USB на передней панели, так что отправился он по итогу по месту моей работы в бюджетную организацию, ибо там и такие за счастье...

Но внутри оно было ещё более «прекрасным», чем снаружи...

А именно — 1155 сборка на дешёвой H61 материнской плате, Intel Xeon E3-1230 V2 с «Алиэкспресс» и 16Gb ОЗУ DDR3. Помимо этого, там ещё обитали 2.5" SATA SSD на 1Tb от фирмы Samsung, жёсткий диск Seagate на 500Gb. А также видеокарта MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6 и блок питания на 450W.

Самое интересное, чего было принесено ещё и предложено туда запихать.

Да, дамы и господа, это видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB GDDR6X...

И к ней блок питания DeepCool DQ850-M-V2L на 850W.

Для понимания: это всё не покупалось, а досталось «на шару».

Но лицо у меня было при виде всего этого примерно такое...

Немного отойдя от шока, я сказал, что это уже слишком... И давайте хотя бы купим корпус.

На всё про всё было выделено 5000 рублей, на которые были приобретены корпус, кулер на процессор, пара 120-мм корпусных вентиляторов и «копыто» для видеокарты.

Выбор мой пал на корпус FSP CMT196B, который оказался вполне приятным изделием, хотя, на мой взгляд, и не соответствующий славному имени фирмы FSP.

Порывшись в закромах, я нашёл там материнскую плату ASRock H61DE/S3, которая у меня лежала в комплекте с процессором Intel Xeon E3-1230 V2 и 16Gb памяти DDR3.

Шило на мыло, конечно, но хотя бы внешне будет выглядеть поприличней.

По итогу это всё вот как-то так собралось.

И отправилось к счастливому юному владельцу, результаты тестирования данного чуда я не сохранял, но, я думаю, и так всем понятно, что там жуткий упор в процессор, лишающий видеокарту доброй половины производительности.

Ну а у меня на руках осталось вот такое железо.

Материнская плата MSI H61M-P21, у которой, как оказалось, были пыхнувшие USB-порты, благо удалось всё решить заменой предохранителя на плате, так как сам чипсет, на счастье, не пострадал.

Процессор Intel Xeon E3-1230 V2.

И 16Gb памяти DDR3 от Kingston.

И было решено всё это добро собрать до кучи, дабы не валялось оно по углам.

А ещё мне досталась видеокарта.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6.

А в закромах нашлась ещё одна видеокарта.





Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM на 6Gb, так что будет какая-никакая интрига с тестами и сравнениями.

Кулер было решено заменить на Deepcool неизвестной модели.

Ничего особенного, но у него есть медный сердечник, что лишним не будет.

Естественно, будем ставить SSD.

Классика от WD... Сейчас таких уже не делают.

Ну и жёсткий диск, куда ж без него — при таком-то объёме SSD.

Toshiba... Это Toshiba — они просто есть.

Ну и блок питания — вновь мой «любимый» бренд Formula.

Вполне неплохие БП, запас которых, к сожалению, у меня уже иссяк, но сборок на них было собрано приличное количество, и проблем не наблюдалось, поставил я его сюда сугубо из-за длины проводов, а так бы и того БП с самого первого фото было бы за глаза.

Ну и ко всему этому был куплен новый корпус Iron Pride INVADER Q4S.

Очень некачественный товар, как оказалось, но продавался он со скидкой — всего за 1950 рублей.

Основная его проблема — это мелкие вентиляционные отверстия, которые сводят на нет работу вентиляторов.

По итогу дополнительные нижние дополнительные вентиляторы, которые присутствуют на фото выше, я снял, ибо кроме лишнего шума от них толку не наблюдалось.

Жёсткий диск предлагалось прикручивать прямо к полу, на котором даже нет вентиляционных отверстий.

Так что я приделал жёсткому диску ноги, толку, конечно, немного, но всё лучше, чем ничего.

В остальном всё собралось вполне неплохо — в тесноте, да не в обиде.

Ну и с 3-х метров оно даже вполне неплохо смотрится.

Подсветка присутствует и регулируется кнопкой на корпусе.

Утилита CPU-Z имеет такое мнение по поводу процессора:

И вот такое по поводу оперативной памяти:

А утилита GPU-Z вот что может нам поведать о наших видеокартах:

На стороне GeForce GTX 1060 — надёжность, проверенная временем, а на стороне GeForce GTX 1660 Super — более тонкий техпроцесс, большее количество исполнительных блоков и память стандарта GDDR6.

Ну да не будем далее тянуть и поглядим, какая видеокарта покажет себя лучше в данной сборке, хотя в принципе ответ очевиден, однако хотелось бы увидеть цифры.

3DMark Vantage

И с ходу GeForce GTX 1660 Super вырывается вперёд с превосходством в 6-7%.

3DMark 11

В данном тесте GeForce GTX 1660 Super закрепляет успех с достойными 25% превосходства.

3DMark Night Raid

Превосходство GeForce GTX 1660 Super, но составляет скромный 1%.

3DMark Fire Strike

И вновь GeForce GTX 1660 Super вырывается вперёд более чем на 20%.

3DMark Time Spy

А тут уже совсем всё хорошо у GeForce GTX 1660 Super, она опережает GeForce GTX 1060 6Gb на внушительные 45%.

3DMark Steel Nomad Light

И GeForce GTX 1660 Super закрепляет результат с 40% превосходства.

3DMark Steel Nomad

И вновь GeForce GTX 1660 Super быстрее более чем на 40%.

Street Fighter IV

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super впереди, но на скромные 4%.

Final Fantasy XV

GeForce GTX 1660 Super впереди на 25%.

Forza Horizon 4

Превосходство GeForce GTX 1660 Super сокращается до 7%, но по графикам видно, что обе видеокарты душит недостаточно производительный центральный процессор.

F1 22

GeForce GTX 1660 Super быстрее GeForce GTX 1060 6Gb на 20%.

Horizon Zero Dawn

Преимущество GeForce GTX 1660 Super внушительное и составляет 25%.

Street Fighter 6

Забавно, но в данной игре видеокарта GeForce GTX 1660 Super умудрилась пусть и незначительно, но отстать от GeForce GTX 1060 6Gb.

Returnal

Ну а в данном тесте превосходство GeForce GTX 1660 Super более 50%.

Cyberpunk 2077

На минимальных настройках GeForce GTX 1660 Super опережает конкурента на 15%.

А на максимальных более чем на 50%.

Ещё на GeForce GTX 1660 Super можно включить трассировку, но толку от этого мало.

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. И, как можете наблюдать, охлаждение обеих видеокарт справилось более чем достойно.

Итоги

Вот такая вот занимательная сборка игрового ПК с бюджетом порядка 20 000 рублей у нас с вами получилась. Да, ПК, конечно, уже достаточно сильно устарел, и в часть новых игр на нём уже не поиграть — в виду отсутствия инструкций AVX2 и модуля TPM 2.0, однако кое-что он ещё вполне может.

Что касается видеокарты, то данная сборка вполне неплохо раскрывает GeForce GTX 1660 Super, а под GeForce GTX 1060 6Gb у меня есть ещё один комплект железа с процессором Core i3-3570, куда оная отлично впишется. Если же говорить о более свежих платформах — 1150/1151, то туда вместо GTX 1660 бы я советовал ставить майнинговые ускорители CMP 30HX, ибо производительность +/- такая же, а ценник более чем в два раза ниже. Ну или вообще взять CMP 40HX, который стоит +/- как GeForce GTX 1660 Super, но даст куда больше.

А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.