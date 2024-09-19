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Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3

Обзор и тестирование ПК на базе 8 ядерного Intel Xeon E5-2667 v3, а также байки и воспоминания о былых временах, когда на рынке у дяди Алика на каждом углу в открытую банчили процессорами с китайских помоек.
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Давно это было, в ту пору, когда процессоры Intel Xeon, собранные заботливыми китайскими руками на китайских помойках, были широко представлены на просторах Алиэкспресс. Там же, небогатый пользователь мог прикупить материнскую плату, собранную заботливыми китайскими руками на базе БУшных серверных чипсетов, либо даже новых настольных, с ловко переписанным BIOS. 

Обратился ко мне мой старый друг, на предмет сделать ему апгрейд... и желательно не задорого. Был он обладателем "пацанского" 4х ядерного Intel Core 2 Quad Q8300 в комплекте с "пацанской" nVidia GeForce 1050Ti на целых 4Gb. Из останков данного ПК мы потом собрали "комп в деревню". Денежек у нас было на всё про всё немного, что-то порядка 20к рублей, если мне не изменяет память. Так что было решено брать Xeon, материнскую плату под него, память и кулер. А видеокарту пока оставить 1050Ti. Ещё там был какой-никакой SATA SSD 2.5 и жёсткий диск, которые тоже пошли в дело. 

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Со сборкой ПК на основе Xeon с китайских помоек я ранее дел не имел, так что это был интересный опыт. 

На кулере было решено не особо экономить и взять нормальный - Thermalright Assassin King 120+.

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Не сказать, чтоб он шибко дорогой, но зато вполне неплохой. Всё остальное пошло прямиком с китайской помойки. 

Процессор Intel Xeon E5-2667 v3 3.2Ghz, 8 ядер, 16 потоков и 4х канальный контроллер памяти.

Говорить о нём особо нечего, ибо сказано о нём уже везде более чем достаточно. 

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Оперативная память серверная DDR4 с ECC фирмы Samsung, опять же с китайской помойки.

Память как память, с возможностью, при необходимости, добавить ещё 16Gb оной и активацией 4х-канального режима работы. 

Материнская плата Huananzhi X99-BD4.

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Так же всем известная плата, из особенностей стоит отметить её некоторое несоответствие стандарту ATX.

Собственно, вот так выглядит стандартное посадочное место под плату в корпусе.

А вот так туда встаёт плата, благо у меня с давних времён завалялись пластиковые ножки, которые и пошли в дело. Так что материнская плата стоит надёжно и ничего нигде не висит, там, где не надо.

Кулер встал отлично, однако случилась накладочка... а именно, по высоте в имеющийся корпус кулер не влез, так что пришлось покопаться в запасах и подобрать другой. Куда собственно всё и было собрано.

На переднюю и заднюю стенки были установлены вентиляторы 80х80, ну и в запасах был найден блок питания о 450W, снятый когда-то с какого-то корпуса, которому он был не нужон в силу бюджетности сборки.

Ну и примерно вот так оно всё выглядело по окончании сборки. 

Операционная система завелась та, что была на SSD, были установлены драйверы и последние обновления, ну и собственно приступил я к тестированию. Особых ожиданий у меня не было в виду использования довольно слабой видеокарты. Ну а разнообразил тесты я путём включения/выключения HT у процессора.

3DMark Vantage

HT on vs HT off

Как видим в синтетике попугаи падают довольно существенно.

3DMark 11

HT on vs HT off 

Опять же ощутимое падение попугаев, однако на графической производительности это не сказывается никак, даже есть мизерный прирост. Дальнейшее тестирование в играх показало - ничего не показало, так что дурью я маяться бросил и просто выключил HT, ибо 8 ядер более чем достаточно для любых задач стоящих перед этим ПК. 

Street Fighter IV

Ну FPS в данной игре, использующей DirectX 9.0c - зашкаливает, что не удивительно, учитывая её почётный возраст. 

Street Fighter VВ данном тесте не отключается вертикальная синхронизация, так что как-то так.

Street Fighter 6

Низкие настройки

Максимальные настройки

В первом из 3х тестов, также не отключаемая вертикальная синхронизация. Как видим, на максимальных настройках поиграть не получится особо, но и минимальными можно не ограничиваться.

Final Fantasy XV

Маловато, но понизив настройки вполне играбельно. 

Returnal

Минимальные настройки

Ну на минималочках, да включив какой-нибудь замыливатель типа XeSS или FSR, можно ознакомится с игрой, но видеокарты явно маловато для данной игры.

Cyberpunk 2077

Печальненько, но залочив FPS на 30 и включив какую-нибудь мыловарню - можно приобщится.

Итоги

Что можно сказать по итогу - да, конфигурация получилась мягко говоря не сбалансированная, но уж точно лучше, чем оно было с Q8300. Со временем сюда можно добавить что-нибудь типа GTX2060-4060 и получить ПК, который без проблем потянет все современные игры в 1080p. Данный компьютер собирался в декабре 2023 года и по прошествии 9 месяцев вполне себя неплохо чувствует. Надеюсь и впредь с ним проблем не будет, и он доживёт до апгрейда видеокарты. 

Сборка и настройка ПК прошли без каких-либо проблем, что меня порадовало и я даже раздумывал - а не взять ли и себе такой комплект, однако мне тут перепала материнская плата на под 1700 сокет на Z790 чипсете от счастливого обладателя AMD Ryzen. Так что будем собирать чего-нить на 12 поколении Intel, скорей всего ограничимся 6 ядерным i5. По понятным причинам 13 и 14 поколение Intel я даже не рассматриваю, ибо наприседался я тут недавно с двумя дохлыми процессорами от души - аж дурно становится, когда вспоминаю. Это не говоря уже про общение с клоунами из магазина с названием на три буквы. Впрочем, это уже совсем другая история.

Ну а собирать ли вам ПК на Xeon с помойки или на свежей помойке Intel из магазина - выбор только за вами.

Не ну можно конечно и на AMD, но как известно - есть граница...

А на сегодня у меня всё - всем пока. 

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Теги

intel nvidia geforce xeon тестирование апгрейд 1050ti e5-2667v3
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