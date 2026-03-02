Этот модем может войти в состав будущего премиального процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 и дать качественную связь в лифтах и гаражах

На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Qualcomm представила флагманский модем Qualcomm X105 5G Modem-RF. Американский производитель считает, что этот продукт подходит для начавшейся эры искусственного интеллекта, придя на смену модему X85.

Модем стал первым с совместимостью с 5G Advanced Release 19, делая шаг в сторону сетей 6G. Технология NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Network) вступает в дело при отсутствии обычной сотовой связи, задействуя спутник. Помимо голосовой связи и переписки здесь предлагается расширенная передача данных по 5G, что делает использование спутника более похожим на традиционные варианты связи. Это должно улучшить качество связи в сложных окружающих условиях.

Может быть интересно

Изображение: Qualcomm

В состав модема входит агентный ИИ, а сторонние разработчики получат интерфейс прикладного программирования для внедрения его возможностей в свои продукты. Скорость входящего подключения выросла до 14,8 Гбит/с, скорость исходящего соединения достигает 4,2 Гбит/с.

Точные сроки появления модема в составе процессоров и потребительских устройств пока названы не были.