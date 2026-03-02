Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Телескоп Хаббл нашел почти полностью состоящую из темной материи галактику
Астрономы обнаружили объект CDG-2 в скоплении Персея на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли. Галактика настолько тусклая, что разглядеть ее удалось только по четырем шаровым скоплениям звезд вокруг. По расчетам 99 процентов ее массы приходится на темную материю.

Большинство галактик сияют миллиардами звезд и их легко увидеть в телескопы. Но существуют и такие, где звезд очень мало. Они светятся слабо и состоят в основном из темной материи. Обнаружить их напрямую практически невозможно, потому что тёмная материя не отражает и не излучает свет.

Может быть интересно

Галактика CDG-2, находящаяся внутри красного пунктирного круга, состоит в основном из темной материи и содержит лишь небольшую россыпь звезд. Источник изображения: scitechdaily.com

Канадские астрономы из университета Торонто применили нестандартный подход. Они решили искать не само свечение галактик, а звездные скопления вокруг них. Шаровые звёздные скопления представляют собой плотные группы звезд, которые удерживаются гравитацией даже вокруг очень тусклых объектов. По ним можно понять, что в этом месте скрывается невидимая масса.

Исследователи проанализировали данные с трех телескопов: Hubble, Euclid и Subaru. В скоплении галактик Персея на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли они заметили четыре шаровых скопления, собранные в одном месте. Вокруг них удалось разглядеть очень слабое свечение. Так была открыта галактика CDG-2.

Галактика CDG-2, находящаяся внутри красного пунктирного круга, состоит в основном из темной материи и содержит лишь небольшую россыпь звезд. Источник изображения: scitechdaily.com

Это первый случай в астрономии, когда галактику обнаружили не по собственному свету, а по звездным скоплениям, которые ее окружают. Четыре найденных скопления дают около 16 процентов всего видимого света этой галактики. Остальное — это едва уловимое сияние редких звезд.

Ученые оценили общую массу объекта. Оказалось, что 99% приходится на тёмную материю. Вероятно, газ, из которого могли бы сформироваться звезды, давно вытянуло гравитацией соседних галактик. Уцелели только самые плотные шаровые скопления.

Скопление Персея, где нашли CDG-2, находится относительно недалеко по космическим меркам. Метод поиска по шаровым скоплениям открывает новые перспективы. Телескопы следующего поколения с мощной оптикой и алгоритмы машинного обучения смогут находить еще больше подобных объектов. 

#космос #канада #галактика #subaru #hubble #тёмная материя #шаровые скопления #euclid
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
1
Астрономы обнаружили мощный микроволновый лазерный луч из системы галактик H1429-0028
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
7
Burger King начала тестировать ИИ-гарнитуры для контроля качества обслуживания
+
DirtFish: Toyota тестирует гоночный спорткар Celica к чемпионату мира по ралли 2027 года
+
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
7
Повышение расходов на хостинг в связи с бумом ИИ приводит к закрытию архива ретро-игр на 390 ТБ
+
Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных ПК 11 марта
+
Xiaomi представила телефоны с камерой Leica, гиперкар, планшет, электросамокат и другие новинки
+
Пользователь Windows 10 неожиданно столкнулся с автоматическим обновлением ОС до Windows 11
+
Владелец компании подарил своему сотруднику RTX 5080 в качестве поощрения
+
Энтузиаст протестировал топовый Core i7-5960X из 2014 года в паре с RTX 3080 10 ГБ в ряде игр
3
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
+
На заводе авиаприборостроения в Башкирии зарплаты специалистов начинаются от 25 тысяч рублей
8
Эксперты прогнозируют исчезновение сегмента бюджетных ПК к 2028 году из-за кризиса на рынке DRAM
1
IT-эксперт Чернов: Мошенники могут распространять бесплатные VPN-сервисы для кражи данных россиян
+
ASUS опубликовала характеристики ProArt GeForce RTX 5090 с конструкцией Double Flow Through
1

Популярные статьи

Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
24
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
7
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
9
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
23

Сейчас обсуждают

Марк Коломиец
00:01
Почему так уродливо? Неужели нельзя взять что-то более простое и гармоничное? Завод сам себя закапывает.
Стали известны цены на кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90
linux4ever
23:53
Тут нет вымогательств налоговой, где самая мякотка.
В России в прошлом году вынесли штрафов на рекордную сумму — почти 206 миллиардов рублей
Валерий Валерьевич
23:50
Я не отрываюсь от дела. Дядя ты такой умный, редактируешь свои сообщение после того как тебе ответили. Так сколько тебе лет?
На заводе авиаприборостроения в Башкирии зарплаты специалистов начинаются от 25 тысяч рублей
Rissa Gyristas
23:37
Ви есть дурачекс да ?
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
3JIbIDEHb
22:47
Маленький шаг для кусочка человечики и огромный шаг к сервиторизации человечества
Компания Cortical Labs подключила человеческие нейроны к компьютеру и научила их играть в Doom
Сергей Жданов
22:45
Траст ми бро
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
3JIbIDEHb
22:42
#флотулейлевиафан
Lenovo показала концепт портативной игровой консоли Legion Go Fold со складным 11-дюймовым экраном
Undervolt
22:37
Толя, на работу устроился или всё сидишь на шее матери?
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
tolya21
22:08
3 недели назад прошёл Enclave. Ничего не ожидал, а игра-то бодрая. Постоянно держит в напряжении. Хотя устанавливал её пару лет назад и через 10 минут удалил. Показалось, что это тупой слешер. Да, это...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
AiracGamesYouTube
22:05
Он его еще слабо разогнал. Притом, что у него чистокровный 5960, а не 1660. Столько же жрет как 14900. Но в сайнебенч r23 выбивает в 4 раза меньше чем 14900. И как то этот проц не уместно сравнивать с...
Энтузиаст протестировал топовый Core i7-5960X из 2014 года в паре с RTX 3080 10 ГБ в ряде игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter