Большинство галактик сияют миллиардами звезд и их легко увидеть в телескопы. Но существуют и такие, где звезд очень мало. Они светятся слабо и состоят в основном из темной материи. Обнаружить их напрямую практически невозможно, потому что тёмная материя не отражает и не излучает свет.
Галактика CDG-2, находящаяся внутри красного пунктирного круга, состоит в основном из темной материи и содержит лишь небольшую россыпь звезд. Источник изображения: scitechdaily.com
Канадские астрономы из университета Торонто применили нестандартный подход. Они решили искать не само свечение галактик, а звездные скопления вокруг них. Шаровые звёздные скопления представляют собой плотные группы звезд, которые удерживаются гравитацией даже вокруг очень тусклых объектов. По ним можно понять, что в этом месте скрывается невидимая масса.
Исследователи проанализировали данные с трех телескопов: Hubble, Euclid и Subaru. В скоплении галактик Персея на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли они заметили четыре шаровых скопления, собранные в одном месте. Вокруг них удалось разглядеть очень слабое свечение. Так была открыта галактика CDG-2.
Это первый случай в астрономии, когда галактику обнаружили не по собственному свету, а по звездным скоплениям, которые ее окружают. Четыре найденных скопления дают около 16 процентов всего видимого света этой галактики. Остальное — это едва уловимое сияние редких звезд.
Ученые оценили общую массу объекта. Оказалось, что 99% приходится на тёмную материю. Вероятно, газ, из которого могли бы сформироваться звезды, давно вытянуло гравитацией соседних галактик. Уцелели только самые плотные шаровые скопления.
Скопление Персея, где нашли CDG-2, находится относительно недалеко по космическим меркам. Метод поиска по шаровым скоплениям открывает новые перспективы. Телескопы следующего поколения с мощной оптикой и алгоритмы машинного обучения смогут находить еще больше подобных объектов.