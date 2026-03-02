Астрономы обнаружили объект CDG-2 в скоплении Персея на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли. Галактика настолько тусклая, что разглядеть ее удалось только по четырем шаровым скоплениям звезд вокруг. По расчетам 99 процентов ее массы приходится на темную материю.

Большинство галактик сияют миллиардами звезд и их легко увидеть в телескопы. Но существуют и такие, где звезд очень мало. Они светятся слабо и состоят в основном из темной материи. Обнаружить их напрямую практически невозможно, потому что тёмная материя не отражает и не излучает свет.

Галактика CDG-2, находящаяся внутри красного пунктирного круга, состоит в основном из темной материи и содержит лишь небольшую россыпь звезд. Источник изображения: scitechdaily.com

Канадские астрономы из университета Торонто применили нестандартный подход. Они решили искать не само свечение галактик, а звездные скопления вокруг них. Шаровые звёздные скопления представляют собой плотные группы звезд, которые удерживаются гравитацией даже вокруг очень тусклых объектов. По ним можно понять, что в этом месте скрывается невидимая масса.

Исследователи проанализировали данные с трех телескопов: Hubble, Euclid и Subaru. В скоплении галактик Персея на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли они заметили четыре шаровых скопления, собранные в одном месте. Вокруг них удалось разглядеть очень слабое свечение. Так была открыта галактика CDG-2.

Это первый случай в астрономии, когда галактику обнаружили не по собственному свету, а по звездным скоплениям, которые ее окружают. Четыре найденных скопления дают около 16 процентов всего видимого света этой галактики. Остальное — это едва уловимое сияние редких звезд.

Ученые оценили общую массу объекта. Оказалось, что 99% приходится на тёмную материю. Вероятно, газ, из которого могли бы сформироваться звезды, давно вытянуло гравитацией соседних галактик. Уцелели только самые плотные шаровые скопления.

Скопление Персея, где нашли CDG-2, находится относительно недалеко по космическим меркам. Метод поиска по шаровым скоплениям открывает новые перспективы. Телескопы следующего поколения с мощной оптикой и алгоритмы машинного обучения смогут находить еще больше подобных объектов.