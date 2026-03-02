Жители Поднебесной могут приобрести процессор по цене около 175 долларов

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D появился в продаже в Китае по цене 1199 юаней. Это примерно 175 долларов США по среднерыночному курсу доллара США на 1 марта 2026 года.

Ryzen 5 5500X3D представляет собой 6-ядерный 12-поточный настольный процессор на архитектуре Zen 3 для платформы AM4. AMD заявляет о базовой тактовой частоте 3,0 ГГц и до 4,0 ГГц в разгоне, а также о 96 МБ кэша L3 и 3 МБ кэша L2, что в сумме составляет 99 МБ. AMD оценивает TDP чипа в 105 Вт и отмечает, что кулер в комплект не входит. Для работы процессора требуется дискретная видеокарта, поэтому он не подходит для сборок только с интегрированной графикой.

Может быть интересно

Источник: JD

Поддержка платформы включает память DDR4 со скоростью до 3200 МТ/с и интерфейс PCIe 4.0. В список чипсетов AMD входят X570, B550 и A520, а также более старые чипсеты AM4: X470, B450 и другие, в зависимости от поддержки BIOS материнской платы. На сайте AMD процессор Ryzen 5 5500X3D по-прежнему указан как доступный в регионе LATAM с датой запуска 5 июня 2025 года. Важно, что это не сторонний продавец, реализующий остатки товара, процессор продается через официальный китайский магазин AMD, что подтверждает наличие официального розничного канала продаж.