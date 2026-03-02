На MWC 2026 компания Vivo представила X300 Ultra с новым телеобъективом 400 мм. Устройство предлагает до 17-кратного оптического зума и ориентируется на создателей фото- и видеоконтента.

На выставке MWC 2026 Vivo раскрыла детали флагмана X300 Ultra, сделав акцент на обновленной камере и профессиональных аксессуарах. GizmoChina отмечает, что модель получит расширенный глобальный релиз и поступит в продажу в ближайшие недели.

Главная особенность — телеобъектив Zeiss с фокусным расстоянием 400 мм. В базовом режиме он дает 17-кратное оптическое увеличение. Если кадрировать изображение в пределах матрицы, диапазон расширяется до 800 мм, что соответствует 30-кратному зуму. По словам Vivo, детализация при этом сохраняется.

По слухам, в круглом модуле стоят две 200-мегапиксельные камеры. Основная — Sony LYT-901 с сенсором 1/1,12 дюйма и фокусным 35 мм. Перископический телевик — Samsung HPB на 85 мм с сертификацией Zeiss APO. Дополняют систему 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony LYT-828 и мультиспектральный сенсор. Спереди установлена 50 Мп камера с автофокусом.





Смартфон получит 6,82-дюймовый 2K LTPO-дисплей BOE, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарею около 7000 мАч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 40 Вт без провода. Vivo также улучшила стабилизацию изображения, что заметно при съемке на больших фокусных расстояниях.

Глобальный запуск запланирован на этот год.

* все фото Vivo