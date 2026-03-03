Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Москве в этом году появится около 100 пешеходных переходов с контрастной подсветкой
Безопасность превыше всего. А для этого пешехода нужно видеть; желательно, заблаговременно.

По правилам дорожного движения, пешеход на соответствующем отмеченном знаками переходе имеет преимущество перед автомобилем. По букве закона оно, может, и так, но в реальности пешеходов на переходах в тёмное время суток плохо видно, и нередко с их участием происходят ДТП.

Источник изображения: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Виноватыми в таких происшествиях обычно признают водителей, но из здравого смысла пешеход тоже должен заботиться о собственной безопасности. А если он этого не делает, за него о ней должно позаботиться государство. И вот, как сообщила пресс-служба правительства Москвы, в столице в этом году почти на 100 пешеходных переходах появится контрастная подсветка, призванная многократно повысить заметность пешеходов на дороге.

Технически данная подсветка будет направлена непосредственно на «зебру», а также на подходы к ней. Подразумевается, что такое решение позволит водителям заблаговременно замечать подходящего к переходу человека и плавно снижать скорость.

Следует помнить, что хоть водитель и обязан предоставить пешеходу преимущество в движении, но пешеходы, в свою очередь, согласно пункту 4.5 ПДД РФ, должны выходить на проезжую часть на переходе лишь убедившись в безопасности данного действия. Поэтому хотелось бы верить, что даже при выходе на переход с контрастной подсветкой люди всё-таки будут чаще смотреть по сторонам. Хотя бы из здорового чувства самосохранения.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
