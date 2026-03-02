Имеется в виду по объёму годовой выработки. Номинально есть более мощные станции этого типа.

Республика Дагестан была и остаётся одним из немногих российских регионов, в которых использование возобновляемой энергетики в промышленных масштабах имеет хотя бы минимальный смысл и не является исключительно баловством. Поэтому здесь активно развивается, в частности, солнечная энергетика, и сегодня Минэнерго республики сообщило о введении в эксплуатацию крупнейшей в регионе солнечной электростанции.

Источник изображения: Минэнерго Дагестана.

Мощность новой станции составляет 102,3 МВт, что по российским меркам, в общем-то, немало, а её плановая годовая выработка электроэнергии составляет примерно 160 миллионов киловатт-часов, или около 3% от всей генерации в Дагестане. С сегодняшнего дня станция вышла в режим полной мощности и начала поставлять электричество в единую энергосистему юга России.

В строительство станции было инвестировано 10,9 млрд рублей, а всего она обеспечит постоянной работой 25 специалистов. При этом занимаемая станцией территория составляет 305 гектаров, что можно сравнить с площадью небольшого посёлка городского типа. Можно ли это назвать эффективным расходованием ресурсов, вопрос риторический.

Следует понимать, что российский юг исторически был энергодефицитным регионом, но сейчас, по мере развития как бытового, так и промышленного потребления электричества, потребовалось резкое наращивание генерирующих мощностей. А при таких вводных данных любые средства хороши.