Сталь, сапфир, автономные карты и музыка за 15 000 рублей

В России появились умные часы с упором на анализ бега Amazfit Active 3 Premium. Гаджет имеет компактный (45 мм) корпус из нержавеющей стали, 4 механических кнопки управления и сапфировое стекло на экране. Модель обладает степенью влагозащиты 5 АТМ.

Информация отображается на 1.32-дюймовом AMOLED-экране разрешением 466х466 пикселей и яркостью 3000 нит. Встроенного аккумулятора, по заявлениям производителя, хватит на 7-12 суток.

Модель осуществляет постоянный мониторинг ЧСС, кислорода в крови, стресса, качества сна и восстановления, помогая лучше понимать готовность к нагрузкам. Помимо базовых метрик, часы также умеют анализировать осанку, ритм бега, пороговую нагрузку и максимальное потребление кислорода. Приложение-компаньон Zepp для Android и iOS помогает анализировать все собранные данные.

Часы поддерживают работу с 5 системами геопозиционирования и офлайн-картами, обеспечивают пошаговое ведение по треку с автоматической корректировкой при отклонении. Модель также способна воспроизводить музыкальные файлы. Вот только на карты и аудио выделено в сумме 4 ГБ.

Предусмотрена поддержка 170+ спортивных режимов, включая различные виды бега и гибридные программы, сочетающие кардио и силовые занятия. Последние дают возможность выстроить регулярный тренировочный ритм. Тренер Zepp Coach на основе рекомендаций ведущих специалистов помогает составить планы занятий, которые помогают повысить эффективность, избегать переутомления и выработать режим.

Часы поддерживают Bluetooth-звонки, а голосовой помощник Zepp Flow облегчает управление гаджетом. Модель также совместима с такими тренировочными платформами TrainingPeaks, Strava, Runna и другими.

Amazfit Active 3 Premium доступны в магазинах за 14 990 рублей.