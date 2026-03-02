Новый метод получения графена дешевле, менее энергоемкий и не требует использования химикатов

Долгие годы графен считался материалом, поступающим прямо из лабораторий крупных корпораций: дорогим, требующим сложных установок и агрессивных химикатов. Однако команда инженеров из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса показала, что все, что нужно, — это арахисовая скорлупа, печь, немного электричества и умный подход к переработке отходов. Эта, казалось бы, несерьезная комбинация позволила получить графен, пригодный для применения в электронике и промышленности.

Изображение: нейросеть freepikГрафен — это однослойная структура из атомов углерода, расположенных в гексагональной кристаллической решетке, напоминающей соты. Он имеет толщину всего в один атом, но при этом во много раз прочнее стали, отлично проводит электричество и тепло, а также пропускает большую часть света, поэтому считается материалом с уникальным сочетанием свойств.

Это необычное сочетание делает графен привлекательным для разработчиков практически всего: от гибких экранов и электродов в батареях и суперконденсаторах до медицинских датчиков и композитных материалов для аэрокосмической отрасли. Проблема, однако, заключается в том, что производство графена в промышленных масштабах очень затратное.

Может быть интересно

Традиционные технологии производства графена часто используют дополнительное сырье, такое как промышленный технический углерод. Предложенный исследователями подход значительно проще. Источником углерода являются исключительно арахисовые скорлупы, а весь процесс получения материала сводится всего к двум стадиям нагрева – обычной и мгновенной, без добавления внешних химикатов. Это сокращает количество технологических этапов и упрощает очистку продукта.

Команда подсчитала, что энергия, необходимая для производства 1 кг графена этим методом, будет стоить приблизительно 1,30 доллара. По сравнению с ценами на коммерческий графен, которые часто исчисляются десятками или сотнями долларов за килограмм, это значительный шаг к превращению этого материала в сырье для массового рынка.

Если обещания низкого энергопотребления и производство без химикатов подтвердятся в промышленных масштабах, графен из растительных отходов может стать одним из самых экологичных передовых материалов на рынке.