Фэнтезийный пасьянс получил обновление русского перевода и масштабное DLC Lost Legends с новыми питомцами и уровнями

В 2009 году вышла инди-игра Faerie Solitaire, представляющая собой пасьянс с системой питомцев, сюжетом и уникальным визуальным стилем и лором. Игрок путешествовал по живописным землям страны Авалон и спасал фей. Игра была выпущена в Steam и стала весьма популярной. В 2017 году вышел её ремастер, на новом движке и массой улучшений.

7 ноября 2025 года для игры вышло масштабное дополнение под названием Lost Legends. В него вошли 40 новых локаций, 50 карт и секреты для поиска. В дополнении есть собственная сюжетная линия с кат-сценами, посвященная Осени. Помимо этого, игра получила 30 новых достижений. В создании дополнения использовался искусственный интеллект. Это было связано с отсутствием в компании художника. Поэтому цена на DLC была снижена.

В будущем, разработчик не исключает замену Ai-артов на работы настоящего художника, но это отразиться на цене игры. Помимо дополнения, игра получила обновление локализаций, в том числе русского языка. Как отмечает разработчик в новости, локализации могут содержать ошибки и они ждут отзывов игроков. На данный момент дополнение стоит 297 руб при скидке 15% в Steam. О DRM-free релизе ничего не известно.