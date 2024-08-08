Довольно часто отзывы в Steam называют хорошей альтернативой игровой прессе и обзорщикам. Якобы, игроки пишут полезные, неподкупные и интересные обзоры. Но я еще год назад перестал читать отзывы в Steam и полностью перешел на обзоры игровых СМИ и обзорщиков, которым доверяю. В этом блоге я перечислю пять причин, почему я перестал обращать внимание на отзывы игроков в Steam.

реклама





Полезных отзывов крайне мало

Самая большая беда отзывов Steam заключается в том, что на странице игры чаще всего нет ни одного полезного отзыва. Она забита обзорами из пары строк, шутками и краткими обзорами, дублирующими описание игры. Другая крайность - обзоры есть, но они посвящены не игре, а тому, что разработчики много чего обещали, а в игру не добавили. Или например, борьба с DLC. Каждый второй обзор на игру с большим числом DLC будет ныть о DLC. Но об игре не скажет ни слова. А еще борьба с самой идеей игры. Обзорщик не понимает зачем, для кого и почему выпустили игру.

Чтобы найти более-менее нормальный обзор, необходимо пойти в настройки отображения отзывов и выбрать отзывы игроков, наигравших больше 10 часов. И тогда обзоры становятся хорошими. Если, конечно, кто-то играл в эту игру больше 10 часов.

реклама





Пока что самые полезные обзоры пишут пользователи Linux - они пишут как игра работает, на каком железе, чем интересна, какие эмоции вызывает. У других пользователей в обзорах часто попадается рандом - кто-то распишет, чем игра хороша и плоха, поделится своим мнением о сложности и атмосфере, расскажет как менялось впечатление от игры со временем и какие находки в игре он сделал. А другой просто выдаст эмоциональную, но полностью бессмысленную историю о том, какая игра плохая. Или балладу о том, как много разработчики обещали, и сколько всего вырезали.

Они вводят в заблуждение

Еще одна проблема отзывов в Steam - они вводят в заблуждение. Я избегал покупки многих своих любимых игр, потому что меня напугали отзывы. Один пользователь написал, что игра не запускается и издатель ее бросил. Я запустил игру и она прекрасно работала. Другой обзор уверял что игра - “просто огрызок и весь контент содержится в DLC”. Я купил самую полную версию игры и оказалось, что базовая игра как раз таки полная, а DLC просто не нужны - в них одна косметика. Третий обзор…я даже не знаю, как о нем рассказать. В нем обзорщик просто выставил все плюсы игры как минусы. Ему не нравился грубый юмор, ассортимент пушек, его пугало движение камеры, характерное для этого жанра. Я снова купил игру по скидке…и она мне безумно понравилась.

реклама





Blue estate

Третья игра называлась Blue Estate. И это рельсовый шутер. Рельсовый шутер, как жанр, прекрасно показывает ценность обзоров в Steam - большая часть игроков даже не понимает, что это. Если вы читаете обзор на рельсовый шутер, вы обязательно наткнетесь на обзоры, в которых игру хотят превратить в настоящий шутан “типа Doom или Battlefield”. Только зачем? Рельсовый шутер это своеобразный и интересный жанр, у него огромная история и он требует от игроков совершенно других навыков, нежели шутеры обычные.

Отзывы в Steam - это хороший показатель того, как хорошо игроки разбираются в жанрах. Одни пользователи что есть сил хвалят посредственные визуальные новеллы за три копейки, уверяя что ничего лучше не видели, хотя на аккаунте у них нет ни одной классической новеллы. Другие ругают игру за то, что она похожа на Counter-Strike. А ведь куча игр на него похожа. Кто-то ругает олдскульные шутеры за однообразность.

Половина описанных проблем появляется потому, что игроки не понимают суть жанров, о которых пишут. К ним можно привыкнуть. Но как быть с теми отзывами, информация из которых недостоверна? На мой взгляд, в Steam должен быть функционал оспаривания отзывов. Ведь если когда-то игра не запускалась, но потом ее починили, отзывы об упоминании этого нужно удалять. Или хотя бы помечать, как неактуальный.

реклама





“Кураторская деятельность” и “смешные” обзоры

Пожалуй, самая печальная тенденция последних лет пяти в Steam - “смешные отзывы”. Это всякие рецепты салатов, просьбы по типу “выручайте мужики” и т.д. Пользы от них ноль. Смешны они лишь по началу, а место на странице отзывов занимают. И в итоге, решив прочитать, чем же хорошо новое DLC к условному Elden Ring, ты натыкаешься на такое вот творчество.

Другая проблема Steam - обзоры от кураторов, которые не выполняют своих обязанностей. Кураторы - это такой тип обзорщиков из Steam, у которых есть микро-блог с обзорами. Раньше издатели охотно давали им ключи, чтобы те писали обзоры на игры. Но недобросовестные кураторы чаще всего брали ключи, чтобы просто выбивать из них карты и продавать. А отзывы они писали как попало.

Классически отзыв такого куратора состоит из описания трейлера игры, сюжета, который и так описан на странице игры, и попытке описать игру, просматривая геймплейные ролики. Подобные обзоры редко имеют какую-то ценность, даже описание игры не соответствует действительности. Зато у таких обзоров всегда море лайков. Интересно, откуда они берутся?

Большая часть обзоров состоит из штампов, а не информации об игре

Еще одна проблема обзоров заключается в том, что их тяжело читать. Если за обзоры игровых СМИ я не переживаю и там чистоту текста охраняют зоркие редакторы, то обзоры пользователей чаще всего филологически безграмотны. Они избыточны, в них полно клише и эмоций.

Когда я читаю обзоры, я вынужден пробираться через все эти заросли “шутерков-на-вечерок”, “до мурашек…”, “прекрасных визуальных новелл в аниме стилистике”, “добротных экшенов”, “настоящих игр для хардкорных геймеров” и прочих клише, не говорящих об игре ничего. Это даже не эмоции, это их имитация.

Нет ничего плохого в том, чтобы эмоционально рассказывать об игре. Но это должны быть ваши эмоции и ваши слова, зачем тиражировать штампы популярных обзорщиков? Если вы хотите описать, как вас потрясло залитое солнечным светом небо Дунволла, когда вы поднялись над сырыми и темными улицами - пишите об этом. Не жалейте слов. Если вы хотите описать шок, который испытали от Найт Сити - напишите.

Дунволл из любого обзорщика сделает поэта

Опишите каждый кустик, каждое здание, не бойтесь быть искренним. Не бойтесь восторгаться скоростью Фэйт из Mirror’s Edge. Не стесняйтесь рассказать, как сильно вы полюбили Сэйбер или как вам тяжело прожить день без Котори, Курису или Мэйи. Если у вас есть история о том, как морозным вечером 1999 года вы зашли в клуб и познакомились с Quake, а после пронесли любовь к нему через всю жизнь - напишите об этом. Это все будет лучше чем опусы “домурашечников” и любителей “шутерков-на-вечерок”. Потому что в вашем обзоре хотя бы будет смысл и настоящая эмоция, а не ее имитация.

Вы можете сказать, что есть игры, на которые нельзя написать хороший эмоциональный обзор. Тогда вопрос - а стоит ли его писать?

Обзоры пишутся для самореализации

Наконец, последняя причина, почему я не читаю отзывы в Steam заключается в том, что люди часто пишут их для самореализации. Они не хотят помочь другим пользователям выбрать игру, они не планируют быть хорошими обзорщиками. Они пишут просто для того, чтобы выразить себя. Не каждый человек будет рисовать, заниматься музыкой или танцами, вести блог. Вот написать обзор - запросто.

В этом нет ничего плохого. Я поддерживаю таких людей. Но я не понимаю - почему я должен читать их обзоры. Почему Steam никак не отделяет подобные отзывы от других? Обзоры, которые написаны для самореализации, легко понять по характерным чертам - в них упоминаются геймдизайнерские штампы, общее представление об игре, присутствуют упоминания вещей, которые нравятся автору. Иногда обзор обильно разбавляется анекдотами. Они крайне далеки от настоящей критики и вряд ли могут мотивировать вас начать играть в игру.

Самореализация - это хорошо. Вот только хороший обзор - еще лучше. Но Steam на данный момент не дает никаких инструментов в помощь таким авторам. Да и функционал обзоров Steam плох. Главный его плюс на данный момент - отсутствие дизлайков, которые убивали мотивацию многих авторов писать обзоры. Но на этом плюсы отзывов Steam заканчиваются.

Отзывы Steam могли бы быть очень полезной вещью для выбора игр, если бы алгоритмы выбора отзывов изменились. Учитывалась природа обзоров и их характер. Но пока всего этого нет, я не вижу смысла использовать отзывы Steam. Возможно, в Steam стоит ввести добровольцев-редакторов. Или создать инструкции о том, как писать отзывы от известных писателей. Но на мой взгляд, Valve не сделает ничего подобного. Они полностью доверяют свои пользователям.