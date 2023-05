Директор AMD по маркетингу игр Саша Маринкович продолжил троллинг NVIDIA в Твиттере по поводу более выгодного предложения графических карт текущего и предыдущего поколения от AMD по сравнению с главным конкурентом по объему видеопамяти.

реклама

Время появления твита не случайно - оно появилось всего через пару недель после того как NVIDIA добавила GeForce RTX 4070 в свой модельный ряд Ada Lovelace. Эта карта поставляется с 12 ГБ памяти GDDR6X подключенной к 192-битной шине, с пропускной способностью памяти 504 ГБ/с по цене от 499 долларов. Это безусловно хорошая карта, но AMD еще раз напоминает, что NVIDIA сэкономила на памяти.

Это второй троллинг за две недели направленный на NVIDIA. В прошлый раз AMD была немного более скромной разоблачая своего конкурента парой слайдов демонстрирующих как увеличение видеопамяти может улучшить работу определенных игр включая Resident Evil 4, The Last of Us Part 1 и Hogwarts Legacy.

На этих слайдах показано сколько видеопамяти потребляет каждая из этих игр при разрешении 4K как в обычном растеризованном режиме, так и с включенной трассировкой лучей. Общий вывод заключается в том, что больший объем памяти идет на пользу играм с более высоким разрешением и повышению настроек качества.

На этот раз AMD провела прямое сравнение между картами Radeon и GeForce. Игроки которые нуждаются в 16 ГБ видеопамяти могут приобрести Radeon RX 6800 по цене от 499 долларов, а GeForce RTX 4080 - от 1199 долларов.

Очевидно, что это некорректное сравнение - Radeon RX 6800 основана на графической архитектуре AMD RDNA 2 предыдущего поколения, тогда как GeForce RTX 4080 - более быстрая карта основанная на новейшей технологии NVIDIA Ada Lovelace.

Тем не менее по мере продвижения вверх по линейке Radeon вы в конечном итоге приходите к Radeon RX 7900 XT с 20 ГБ по цене от 849 долларов и Radeon RX 7900 XTX с 24 ГБ по цене от 999 долларов. Проще говоря карты AMD Radeon обычно предлагают больше видеопамяти за потраченные деньги.

Конечно, объем памяти сам по себе не определяет всю ценность видеокарты. Это напоминает рынок смартфонов где модели iPhone от Apple постоянно поставляются с меньшим объемом оперативной памяти по сравнению со многими аналогами Android. Например iPhone 14 Pro Max сочетает 6 ГБ ОЗУ с хранилищем до 1 ТБ, тогда как Samsung Galaxy S23 Ultra доступен с 12 ГБ ОЗУ (а также с 1 ТБ постоянной памяти).

Это имеет значение в некоторых ситуациях (например открытие нескольких приложений и переключение между ними), а в других случаях разница не столь существенна. То же самое и с видеокартами.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде