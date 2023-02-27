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В ближайший вторник состоится официальный выпуск процессоров AMD Ryzen 9 7000X3D. Это 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, оба оснащены 64 МБ 3D V-Cache поверх одной из восьмиядерных ПЗС-матриц.
Используя предварительный выпуск Ryzen 9 7950X3D, блогер chi11eddog провел многоядерный тест Cinebench R23, а также небольшой набор игровых тестов. К счастью инсайдер также включает в игровые тесты данные о существующих процессорах Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K.
Прежде всего, мы посмотрим на результат Cinebench. На фотографии экрана мы можем видеть многоядерный результат в 37973 балла для Cinebench R23.
Между тем игровые результаты (ниже) предлагают гораздо больше данных. Пять протестированных игр: Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus и Star Control: Origigins. Блогер использовал карту GeForce RTX 3090 с разрешением 1080p, что является стандартной практикой для выявления различий в игровой производительности между процессорами.
В целом фактическая разница в производительности между стандартным Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K невелика. Тем не менее в трех играх Ryzen 9 7950X3D абсолютно превосходит два других чипа, опережая 13900K в Assassin's Creed на 35%, в Far Cry 5 на 11% и в Shadow of the Tomb Raider на 10%.