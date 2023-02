Его результат 37973 балла в многоядерном тесте Cinebench R23.

реклама

В ближайший вторник состоится официальный выпуск процессоров AMD Ryzen 9 7000X3D. Это 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, оба оснащены 64 МБ 3D V-Cache поверх одной из восьмиядерных ПЗС-матриц.

Используя предварительный выпуск Ryzen 9 7950X3D, блогер chi11eddog провел многоядерный тест Cinebench R23, а также небольшой набор игровых тестов. К счастью инсайдер также включает в игровые тесты данные о существующих процессорах Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K.

Прежде всего, мы посмотрим на результат Cinebench. На фотографии экрана мы можем видеть многоядерный результат в 37973 балла для Cinebench R23.

Между тем игровые результаты (ниже) предлагают гораздо больше данных. Пять протестированных игр: Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus и Star Control: Origigins. Блогер использовал карту GeForce RTX 3090 с разрешением 1080p, что является стандартной практикой для выявления различий в игровой производительности между процессорами.

В целом фактическая разница в производительности между стандартным Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K невелика. Тем не менее в трех играх Ryzen 9 7950X3D абсолютно превосходит два других чипа, опережая 13900K в Assassin's Creed на 35%, в Far Cry 5 на 11% и в Shadow of the Tomb Raider на 10%.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом