Таким образом подтверждаются многие слухи.

"Обычная" версия в настоящее время продается за 54,99 евро в Steam и на других платформах. Издание Deluxe стоит на десять евро дороже и включает в себя цифровые доспехи, оружие Акатоша и Мерунеса Дагона, комплекты конской брони, цифровой артбук и приложение с саундтреком. Обе версии включают дополнения "Shivering Isles" и "Knights of the Nine". Oblivion Remastered также доступен в Xbox Game Pass, но не в Epic Games Store или GoG.

Назвать его ремастером оригинала 2006 года - это почти ничего не сказать, поскольку "новый" Oblivion использует движок Unreal Engine 5 со множеством технических усовершенствований. Почти все функции последней версии UE5 были протестированы и интегрированы в игровой мир Сиродила. Также были созданы новые модели персонажей высокого разрешения. Весь игровой мир "создан вручную", а не сделан ИИ.

Пока что указаны лишь элементарные системные требования без какой-либо информации о качестве изображения или частоте кадров. Однако с 32 ГБ оперативной памяти, процессором Ryzen 5 3600X или Core i5-10600K, 125 ГБ свободного места и видеокартой Radeon RX 6800XT или Geforce RTX 2080 вы будете чувствовать себя уверенно.