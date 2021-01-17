Among Us самая популярная игра 2020 года на мобильных платформах
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Статистический сервис Apptopia, собирающий информацию с Android и IOS смартфонов, назвал игру 2018 года Among Us самой популярной на мобильных платформах. Так по версии сервиса, Among Us установили за этот год 264 миллиона раз, 41 из них приходится на население Соединённых Штатов Америки.
Список самых популярных игр выглядит так:
- Among Us (264 миллиона скачиваний)
- Subway Surfers (227 миллиона скачиваний)
- Garena Free Fire (218 миллиона скачиваний)
- PUBG (175 миллиона скачиваний)
- Gardenscapes (171 миллиона скачиваний)
Сама игра является неким аналогом "Мафии", где необходимо найти предателя, убивающего разноцветных человечков на космическом корабле. Каждый игрок должен решать возникшие на корабле проблемы, а предатель их создавать или лишать за каждым раундом по одному игроку. В конце раунда объявляется голосование, где игроки могут выбрать предателя и выкинуть его за борт - в космос.
Игра Among Us хоть вышла ещё два года назад, но получила свою популярность за счёт американских стримеров и мемов, которых уже достаточно расплодилось в социальных сетях.
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