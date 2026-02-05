Также в компании подтвердили, что консоль сможет запускать большинство игр из Steam в разрешении 4K с фреймрейтом 60 FPS.

Как стало известно, из-за кризиса на рынке памяти Valve вынуждена отложить объявление финальных цен и точных дат релиза Steam Machine, первоначально запланированного на начало 2026 года.

Источник изображения: Valve

Может быть интересно

Причина задержки заключается в росте цен, а также дефиците памяти и накопителей. Ситуация обострилась после того, как в октябре прошлого года Samsung и SK Hynix заключили масштабную сделку на поставку почти половины своих мощностей по производству DRAM для нужд искусственного интеллекта, в частности для проекта OpenAI Stargate. Это вызвало цепную реакцию, оставив без критически важных деталей многих производителей, включая Valve.

Невзирая на рыночные сложности, Valve продолжает делиться техническими деталями. В свежем заявлении компания заявила, что благодаря использованию технологии AMD FSR, большая часть игр из библиотеки Steam сможет работать на Steam Machine в разрешении 4K с частотой 60 FPS.

«Наши тесты это подтверждают. Однако некоторые требовательные игры пока лучше подходят для режима 1080p с переменной частотой обновления (VRR). Мы активно работаем над улучшением поддержки VRR, технологий апскейлинга и оптимизацией трассировки лучей на уровне драйверов», — говорится в сообщении Valve.

Это заявление вызвало у игроков некоторые сомнения. На тематических форумах пользователи отмечают, что даже дискретные видеокарты уровня RTX 3060 с трудом справляются с современными AAA-проектами в 4K. Аппаратная начинка консоли, судя по слухам, ближе к RTX 3050. Как она потянет новые Resident Evil или Red Desert — остается вопросом.

Эксперты поясняют, что формулировка Valve «большая часть игр» может быть статистически верной, но вводит в заблуждение. В Steam ежегодно выходят тысячи инди-игр с низкими требованиями, которые действительно способны работать в 4K на скромном железе. Однако именно производительность в ресурсоёмких блокбастерах будет определять успех консоли на рынке.

Valve подтверждает, что цель по запуску Steam Machine в первом полугодии 2026 года остаётся в силе. Однако из-за волатильности рынка компания не готова назвать точные цифры. Ранее предполагалось, что цена устройства будет сопоставима со стоимостью аналогичного ПК-сборки — около 700 долларов. Теперь эта цифра под большим вопросом.

Успех Steam Machine зависит не только от инженеров Valve, но и от глобальных цепочек поставок. Остаётся надеяться, что обещания о 4K-гейминге — это не маркетинг, а реальный результат глубокой оптимизации.