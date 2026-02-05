Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Valve не может назвать дату выхода и стоимость Steam Machine из-за кризиса на рынке памяти
Также в компании подтвердили, что консоль сможет запускать большинство игр из Steam в разрешении 4K с фреймрейтом 60 FPS.

Как стало известно, из-за кризиса на рынке памяти Valve вынуждена отложить объявление финальных цен и точных дат релиза Steam Machine, первоначально запланированного на начало 2026 года.

Источник изображения: Valve 

Может быть интересно

Причина задержки заключается в росте цен, а также дефиците памяти и накопителей. Ситуация обострилась после того, как в октябре прошлого года Samsung и SK Hynix заключили масштабную сделку на поставку почти половины своих мощностей по производству DRAM для нужд искусственного интеллекта, в частности для проекта OpenAI Stargate. Это вызвало цепную реакцию, оставив без критически важных деталей многих производителей, включая Valve.

Невзирая на рыночные сложности, Valve продолжает делиться техническими деталями. В свежем заявлении компания заявила, что благодаря использованию технологии AMD FSR, большая часть игр из библиотеки Steam сможет работать на Steam Machine в разрешении 4K с частотой 60 FPS.

«Наши тесты это подтверждают. Однако некоторые требовательные игры пока лучше подходят для режима 1080p с переменной частотой обновления (VRR). Мы активно работаем над улучшением поддержки VRR, технологий апскейлинга и оптимизацией трассировки лучей на уровне драйверов», — говорится в сообщении Valve.

Это заявление вызвало у игроков некоторые сомнения. На тематических форумах пользователи отмечают, что даже дискретные видеокарты уровня RTX 3060 с трудом справляются с современными AAA-проектами в 4K. Аппаратная начинка консоли, судя по слухам, ближе к RTX 3050. Как она потянет новые Resident Evil или Red Desert — остается вопросом.

Эксперты поясняют, что формулировка Valve «большая часть игр» может быть статистически верной, но вводит в заблуждение. В Steam ежегодно выходят тысячи инди-игр с низкими требованиями, которые действительно способны работать в 4K на скромном железе. Однако именно производительность в ресурсоёмких блокбастерах будет определять успех консоли на рынке.

Valve подтверждает, что цель по запуску Steam Machine в первом полугодии 2026 года остаётся в силе. Однако из-за волатильности рынка компания не готова назвать точные цифры. Ранее предполагалось, что цена устройства будет сопоставима со стоимостью аналогичного ПК-сборки — около 700 долларов. Теперь эта цифра под большим вопросом.

Успех Steam Machine зависит не только от инженеров Valve, но и от глобальных цепочек поставок. Остаётся надеяться, что обещания о 4K-гейминге — это не маркетинг, а реальный результат глубокой оптимизации.

#valve #гейминг #видеоигры #консоли #steam machine
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
3
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
TechPowerUp: Обновленная версия классического симулятора F-22 готовится к релизу на PC
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
1
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
3
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
2
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
9

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
4
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
3
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

Hunter Bows
14:28
Это какие-то правила в оверклокерсе изменились или чумба выкупил под себя целый блог?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Akim
14:26
И чего бы сразу не купить нормальную мать? Со встроенным БТ и вафлей, с кучей разъемов под вентили, с несколькими резъемами под подсветку (плюс еще в том, что этими вентилями и подсветкой будет управл...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Владимир Татаренков
14:22
Могли предложить обычную модель Ryzen 9 - о чём и было написано в конце статьи.
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
Chihonya
14:19
Говорят же тебе , кукуруза эдишн твой проц)))) А кричал усех порву....
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
14:15
я знаю, что ты торкнутый, карта на автомате работала и скрин с нее, и она у меня есть, как 5060 и 5070, это ты все моць 3050 познаешь)))))))))))))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
randomXP
13:48
Почему? По форм-фактору - не аналог, по железу - полный аналог, ну может не 8400F, а 7400F - это на 4К принципиально не повлияет.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
swr5
13:34
Это не аналог.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
Bernigan
13:18
амуде ничё не могёт, потому ты от неё и избавился пересев на 5060, а тому скрину с 4w 100 лет в обед, и наверняка всеми силами задушенная карта была ради этого скрина
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
corsi
13:11
Если собирать аналог - то это Ryzen 5 8400F с RX 7600 - по мне так никакими 4К тут и близко не пахнет.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
si-cat
12:35
Вот как аффтар любую тему превращает в коллаборацию бреда и фекалий ???
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter