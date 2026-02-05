«Газета.ru» приводит объяснение ветеринарного врача Андрея Руденко о природе кошачьих манипуляций.

Врач и профессор Андрей Руденко в интервью «Газете.ru» рассказал, почему кошки так искусно управляют вниманием и действиями своих хозяев. По его словам, это результат многовековой адаптации и тонкого изучения человеческого поведения.

Изображение - ChatGPT

В отличие от собак, кошки не стремятся к прямому подчинению. Их стратегия сложнее. Они научились считывать наши интонации, мимику и жесты, вычисляя самый удачный момент, чтобы получить желаемое. Отсюда и жалобное мяуканье у пустой миски, и ласковое мурлыканье перед тем, как попросить открыть дверь.

Особую роль играет так называемое «социальное мяуканье» — звук, который кошки почти не используют для общения друг с другом. Его частоты и тембр похожи на плач младенца, что на подсознательном уровне заставляет человека обратить внимание и помочь.

Кошки — отличные наблюдатели. Они запоминают, какое именно действие привело к результату. Раз покормили ночью после настойчивого мяуканья? Эта тактика закрепится как рабочий сценарий.

Руденко подчеркивает: это не акт обмана в человеческом понимании, а механизм выживания. Питомец просто использует стратегии, которые человек сам же и поощряет своей реакцией. Задача хозяина — выстроить здоровые границы, не лишая животное заботы, но и не позволяя ему полностью управлять распорядком жизни в доме.