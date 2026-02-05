Постоянный контакт с огнём привёл к усилению генов в человеческом генотипе, ответственных за более быстрое заживление ожогов.

Согласно статье в журнале BioEssays, на которую ссылается Phys.org, длительная история взаимодействия человека с огнем оставила след не только в культуре, но и в генах. Специалисты полагают, что естественный отбор мог благоприятствовать признакам, помогавшим выживать после ожогов, что сделало реакцию человека на эту травму уникальной.

Люди живут рядом с огнем более миллиона лет, и большинство из нас получает мелкие ожоги неоднократно в течение жизни. Ни один другой вид не сталкивается с таким регулярным воздействием высоких температур. Команда под руководством доктора Джошуа Каддихи (Joshua Cuddihy) выдвинула гипотезу, что это постоянное давление сформировало наши гены.

Сравнив геномы человека и других приматов, ученые нашли признаки ускоренной эволюции в генах, отвечающих за реакцию на ожоги. Эти гены связаны с воспалением, заживлением ран и иммунным ответом. Идея в том, что отбор поддерживал более быструю реакцию, которая помогала быстро закрыть рану и предотвратить инфекцию — главную опасность при ожогах в доантибиотиковую эру.

Однако у этих адаптаций обнаружили обратный эффект. Авторы исследования предполагают, что генетические адаптации, развившиеся для борьбы с частыми небольшими ожогами, могут способствовать патологическим реакциям при обширных повреждениях. Эта гипотеза, по их мнению, может объяснить клинические наблюдения: тяжелые ожоги у людей нередко вызывают чрезмерное системное воспаление, приводящее к рубцеванию и полиорганной недостаточности.

Профессор Арманд Лерой (Armand Leroy), соавтор работы, называет это особой формой естественного отбора, которая зависит от культуры — то есть от нашего умения пользоваться огнем. Понимание этого может изменить подход к терапии ожогов и объяснить, почему методы, испытанные на лабораторных животных, часто не работают на людях: ни один другой вид приматов или млекопитающих в целом не сталкивался с таким же постоянным и массовым эволюционным давлением, связанным с ожоговыми травмами.