Новые правила затрагивают как воздушные, так и наземные, морские дроны.

Министерство обороны Великобритании сообщило о новых изменениях в законодательстве о вооружённых силах, которые предусматривают расширение полномочий военнослужащих по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). В частности, военным разрешат сбивать дроны вблизи военных баз до того, как они нарушат периметр. Источник изображения: The Yorkshire Regiment (Королевский Йоркширский полк)В сообщении британского правительства подчёркивают. что в 2025 году вблизи военных объектов было зафиксировано более 250 инцидентов с участием БПЛА. Это вдвое больше, чем их было в 2024 году. Таким образом, потенциальная угроза военным объектам увеличивается, а военные должны иметь возможность сбивать дроны ещё до того, как они станут непосредственной угрозой. Новые правила затрагивают как воздушные, так и наземные, морские дроны.

Помимо этого, британские власти планируют продолжать инвестировать в технологии по противодействию БПЛА, чтобы обеспечить безопасность внутри страны. Только в этом году на эти цели выделили 200 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее в США также приняли решение расширить военные полномочия, связанные с противодействием БПЛА. Американские военные будут рассматривать все беспилотники вблизи военных объектов как потенциальную угрозу, которая может быть нейтрализована.