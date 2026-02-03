Страна заказала 108 танков и ожидает поставки последних 28 единиц

Министерство обороны Тайваня объявило о завершении производства в США третьей и последней партии из 28 танков M1A2T, предназначенных для тайваньских вооружённых сил. Передача американских танков осуществляется в рамках контракта общей стоимостью 2,2 миллиарда долларов, предусматривающего поставку 108 единиц военной техники. Источник изображения: Центральное информационное агентство ТайваняВ настоящее время ведётся подготовка к транспортировке последней партии танков на Тайвань. Графики поставок формируются так, чтобы не возникало перерывов между обучением экипажей второй и третьей партии новых танков. В настоящее время тайваньские военные завершают обучение по управлению второй партией M1A2T, готовясь к официальному присвоению званий и специальностей в этом году. Вероятнее всего, поставка последних 28 танков произойдёт в ближайшие месяцы.

M1A2T является экспортной модификацией танка в конфигурации SEPv2, разработанной специально для нужд Тайваня. Основные отличия заключаются в улучшенной системе управления огнем, повышенной защите и модернизированных средствах связи. При этом танки не оснащаются «фирменной» бронёй из обеднённого урана.