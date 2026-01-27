Компания может объединиться по этому вопросу с производителем спутников OHB

Компания Rheinmetall ведёт переговоры с производителем спутников OHB о совместной работе по созданию аналога спутникового интернета Starlink, разработанного SpaceX. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, переговоры пока находятся на ранней стадии, но мотивированны перспективой получения многомиллиардных тендеров от правительства Германии. Дело в том, что немецкие власти ранее обещали выделить 35 миллиардов евро на развитие космических технологий в сфере обороны. Объединение Rheinmetall и OHB также может получить контракт от Вооружённых сил Германии на разработку безопасной спутниковой сети связи для военных общей стоимостью примерно 10 миллиардов евро.

В настоящее время Европа, включая Германию, во многом зависят от американского спутникового интернета Starlink. При этом европейские компании постепенно начинают работать над собственными аналогами, учитывая активные инвестиции правительств. Осенью прошлого года Airbus, Thales и Leonardo подписали соглашение о совместном сотрудничестве, планируя приступить к разработке европейского Starlink к 2027 году.