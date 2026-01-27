Сайт Конференция
Nacvark
FT: Rheinmetall ведёт переговоры о создании в Германии аналога спутникового интернета Starlink
Компания может объединиться по этому вопросу с производителем спутников OHB

Компания Rheinmetall ведёт переговоры с производителем спутников OHB о совместной работе по созданию аналога спутникового интернета Starlink, разработанного SpaceX. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, переговоры пока находятся на ранней стадии, но мотивированны перспективой получения многомиллиардных тендеров от правительства Германии. Дело в том, что немецкие власти ранее обещали выделить 35 миллиардов евро на развитие космических технологий в сфере обороны. Объединение Rheinmetall и OHB также может получить контракт от Вооружённых сил Германии на разработку безопасной спутниковой сети связи для военных общей стоимостью примерно 10 миллиардов евро.

Может быть интересно

В настоящее время Европа, включая Германию, во многом зависят от американского спутникового интернета Starlink. При этом европейские компании постепенно начинают работать над собственными аналогами, учитывая активные инвестиции правительств. Осенью прошлого года Airbus, Thales и Leonardo подписали соглашение о совместном сотрудничестве, планируя приступить к разработке европейского Starlink к 2027 году.

#германия #starlink #rheinmetall
Источник: ft.com
Сейчас обсуждают

deema35
04:35
Скоро вся полупроводниковая индустрия будет работать только на нужды OpenAI.
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
deema35
04:19
Ну если ты Арабский шейх, то можешь позволить по машине на каждый день недели.
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
Cowboy Huggies
02:46
Кринж писать, что это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Никита Абсалямов
02:03
В начале 90х до развала СССР IBM-PC совместимый ПК стоил от 1000 до 2000 рублей... 2 это если с монитором. БУ хлам с Европейских помоек примерно столько же стоил - хотя лохи готовые за один лишь шильд...
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
Никита Абсалямов
01:52
Такими темпами скоро шахтёры будут делать себе отбойные молотки... а курьеры велосипеды...
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
Лев корл
23:57
здц! Цены на камни вслед за ценами на мозги улетят в космос! Компьютер становится роскошью как в "старые добрые" начала 90 - х, когда IBM ХТ - шка стоила суммарной зарплаты инженера за 10 лет
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
Djereli
23:47
Еще в прошлом году был конфиг 5700x+6700xt на qhd-мониторе. Звезд с неба не тянул конфиг но для основной массы игруль хватало.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lion77815
23:33
В свете ддр китайдичи и золы с красными 98.. - дело дубовых динозавров живет и процветает
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Djereli
22:48
Я не говорил про американский высер.Подлечи себе мозги трусливый патриот.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
breaking-news
22:37
В оригинале автор указывает, что использовал воду с температурой ниже нуля. Судя по цвету, вода с присадками.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
