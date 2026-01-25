Он способен нести полезную нагрузку весом до 30 кг

Компания Stella Tecnologia провела лётные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Albatroz Vortex на авиабазе Санта-Крус в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Испытания проводились при поддержке бразильского оборонного ведомства и военно-воздушных сил.

Может быть интересно

Прошедшие испытания БПЛА примечательны тем, что дрон полностью разработан в Бразилии, включая силовую установку. В качестве реактивного двигателя используется ATJR 15-5 с тягой 500 Н, разработанный бразильской компанией AERO Concepts. Проведённые испытания подтвердили совместимость дрона с реактивным двигателем, что предоставляет возможность реализации всех производственных этапов Albatroz Vortex на территории Бразилии.

Максимальная взлётная масса реактивного БПЛА составляет 150 килограммов, из которых до 30 килограммов – полезная нагрузка. Дальность полёта дрона составляет от 150 до 250 километров, а его запуск требует специально оборудованную взлётно-посадочную полосу. Stella Technologia позиционирует свою разработку как универсальную, но, очевидно, она в первую очередь может заинтересовать военных, учитывая включение беспилотных систем в современную военную доктрину. По этой же причине оборонное ведомство решило поддержать бразильскую компанию.