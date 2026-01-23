Diehl Defence также планирует разработать новый ЗРК большой дальности – IRIS-T SLX

Генеральный директор Diehl Defence (Германия) Хельмут Раух в интервью Reuters заявил, что его компания планирует увеличить производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM и SLS. В планах компании выйти на ежегодное производство до 16 ЗРК в течение следующих двух лет, в то время как сейчас немецкая промышленность выпускает 10 ЗРК.

Раух подчеркнул, что планы по увеличению производства зависят исключительно от спроса. Компания ещё в 2021 году начала увеличивать производство, увидев растущий спрос на рынке ЗРК. В настоящее время Diehl Defence имеет заказы на поставку IRIS-T SLM от восьми европейских стран, поддержавших инициативу Германии по строительству «Небесного щита» (ESSI) в Европе. На долю Германии приходится заказ 6 ЗРК в 2024 году, а также ещё 4 будут заказаны в этом году.

Хельмут Раух также упомянул, что Diehl Defence работают над созданием ЗРК большой дальности – IRIS-T SLX. Ожидается, что он сможет перехватывать цели на расстоянии 80 километров, практически как системы Patriot и SAMP-T. По его словам, Германия проявляет интерес к этой разработке, а Египет уже сделал предварительный заказ. Будущий IRIS-T SLX превзойдёт SLM-конфигурацию, которая перехватывает крылатые ракеты, самолёты и беспилотники на расстоянии около 40 километров.