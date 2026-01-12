Пока они на этапе разработки, но потенциальный тестировщик уже определён

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание Daily Mail и другие британские СМИ, заявил о планах передать Украине новые баллистические ракеты Nightfall («Ночной закат»). Ракеты разрабатываются британским правительством в рамках одноимённой инициативы, направленной на создание доступного оружия для нанесения дальнобойных ударов.

Британское правительство уже ищет подрядчиков, чтобы спроектировать, разработать и поставить военным три экспериментальные баллистические ракеты за 9 миллионов фунтов стерлингов. Судя по всему, именно они будут поставлены Украине, чтобы оценить их технические характеристики в боевых условиях.

Пока непонятно, как быстро Лондону удастся найти подрядчиков, учитывая строгие требования к срокам, стоимости и производственным объёмам. В планах британских властей наладить производство как минимум 10 ракет Nightfall в месяц стоимостью менее 500 тысяч фунтов стерлингов за одну единицу. Для сравнения, крылатая ракета Storm Shadow стоит около 2,5 миллионов долларов.

Первая информация о разработке Nightfall появилась ещё в прошлом году, но о планах поставить ракеты Украине не сообщалось. Ожидается, что баллистическая ракета будет иметь боевую часть весом 200 килограммов и дальность полёта около 500 километров.