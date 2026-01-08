На закупку вертолётов будет потрачено порядка 1 млрд евро, но речь не только о H225M

Издание DefenseRomania, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Румынии планирует воспользоваться средствами, выделяемыми в рамках программы льготных кредитов SAFE на перевооружение, чтобы приобрести для вооружённых сил новые вертолёты H225M. Ситуация примечательна тем, что этот сценарий представляет собой по сути решение дилеммы с выбором между H215M и H225M.

Дело в том, что компания Airbus одобрила лицензионное производство в Румынии вертолётов H215M ещё в 2016 году. Таким образом, выбор этой модели кажется более предпочтительным, ведь он поддержит национального производителя и создаст рабочие места. Однако военные предпочитают именно новые H225M, поскольку у них есть возможности, которых нет у устаревших H215M. Румынское правительство не стало спорить с военными, подчеркнув, что выбор за ними, ведь ведут боевые действия они, а не чиновники.

И, судя по всему, свой выбор румынские военные сделали – они приобретут новые H225M у Airbus, воспользовавшись кредитом SAFE. Говоря о национальном производстве, его тоже удастся поддержать, ведь Бухарест приобретёт ещё и H175, которые также производятся в Румынии. Суммарно на программу по приобретению вертолётов будет потрачено около 1 миллиарда евро.