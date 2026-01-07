Сайт Конференция
Nacvark
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
Вашингтон будет играть определённую роль в предоставлении этих гарантий безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подписании с премьер-министром Великобритании Киром Стармером декларации, в которой страны обязываются гарантировать безопасность Украины. Документ охватывает не только эти две страны, но и другие государства, включая США, Канаду и даже Японию. При этом у каждой страны будет своя роль.

В рамках новых договорённостей Париж и Лондон готов отправить на украинские территории своих военнослужащих, если им будет обеспечена безопасность. В то же время Германия готова свести больше войск к Украине в рамках прилегающих территории НАТО, вероятнее всего, речь идёт о восточной части Польши.

США также будут играть свою роль в гарантиях безопасности. Американские власти обеспечат механизм для мониторинга прекращения огня, продолжать поставлять оружие украинской армии, а также окажут полное содействие в контексте предоставления разведывательных данных и обеспечения логистики. Однако прямого развёртывания американских войск, судя по всему, не будет.

Присутствовавший на встрече в Париже специальный представитель американского президента Стив Уиткофф, играющий важную роль в урегулировании российско-украинского конфликта, подтвердил, что США поддерживают предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности с надёжными обязательствами со стороны союзников. Таким образом, согласованные Европой гарантии безопасности соответствуют официальной позиции США, поэтому их можно назвать окончательными. В то же время Уиткофф подчеркнул, что гарантии безопасности могут не вступить в силу, если российско-украинский конфликт не возьмёт курс на урегулирование.

#украина #сша #великобритания #франция #гарантии безопасности
Источник: news.sky.com
5
Показать комментарии (5)
