Разработанный Китаем танк для экспорта, имеет ряд недостатков, которые всплывают в ходе интенсивных боёв

В этом году Вооружённые силы Таиланда приняли участие в пограничном конфликте с Камбоджей. Несмотря на относительно небольшой масштаб боевых действий, реальные бои начали демонстрировать уязвимости обеих сторон конфликта. Как сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на различные видео из социальных сетей, таиландские военные жалуются на низкую надёжность китайских танков VT-4, которые были разработаны Китаем специально для продажи Пакистану, Таиланду и Нигерии.

Интенсивная стрельба из танкового орудия достаточно быстро выводит из строя ствол, из-за чего танк приходится выводить с поля боя. Системы защиты и двигатель VT-4 периодически отказывают, из-за чего полевые операции срываются. Мобильность техники и скорость поворота башни также не соответствует той, которая должна быть у современного танка. При этом всём, защищённость экипажа тоже остаётся под сомнением. Из преимуществ танка лишь современная система управления огнём, которая, по мнению солдат, не компенсирует другие недостатки.

В сети уже распространяют видео, где бронированные ремонтно-эвакуационные машины RTA M88A2 Hercules эвакуируют сломавшиеся на поле боя VT-4. На фоне этого военнослужащие Таиланда сходятся во мнении, что китайские VT-4 значительно хуже, чем устаревшие Т-84БМ «Оплот-Т» (украинская модификация Т-80, контракт на её поставку Таиланду был заключён в 2011 год) или M60A3 TIFCS (США) 1970-х годов разработки. По крайней мере, эти танки демонстрируют надёжность и «механическую стабильность», в то время как созданный Китаем VT-4 непредсказуем.