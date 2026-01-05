По его словам, остров окружён Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в очередной раз заявил, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией (автономный регион в составе Королевства Дании). В интервью изданию The Atlantic он объяснил это «абсолютной необходимостью» для укрепления обороны США.

По его словам, сейчас остров «окружён» российскими и китайскими судами. Как известно, политик неоднократно критиковал Копенгаген за недостаточные инвестиции в оборону Гренландии, а также неспособность Дании защитить остров от российских или китайских кораблей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнул, что нет смысла обсуждать необходимость взятия США под контроль Гренландии. По её мнению, у Вашингтона нет никакого права для аннексии территорий, входящих в состав датского королевства. По этой причине Фредериксен призывает США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника.

В поддержку Метте Фредериксен высказался премьер-министр соседней Швеции, добавивший, что только Дания и Гренландия имеют право принимать вопросы относительно своей территориальной целостности. Стокгольм со своей стороны поддерживает Копенгаген.