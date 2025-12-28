Общая стоимость заказа составляет $785,2 млн, причём большая часть приходится на долю партнёров

На этой неделе Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon (принадлежит RTX) на производство и поставку крылатых ракет большой дальности BGM-109 Tomahawk в новой конфигурации Block V. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe, ознакомившееся с официальной информацией Пентагона.

Суммарно американское оборонное ведомство законтрактовало приобретение 350 ракет Tomahawk и сопутствующее оборудование к ним, общей стоимостью 785,2 миллиона долларов. Таким образом, стоимость одной крылатой ракеты для ударов на расстояние более 1600 километров составляет около двух миллионов долларов. Примечательно, что стоимость практически не выросла по сравнению с прошлыми контрактами на конфигурацию Block IV.

Ожидается, что поставки всех 350 крылатых ракет будут завершены к концу 2028 года, то есть в течение трёх лет. Ракеты поставят Военно-морским силам США, Корпусу морской пехоты США, а также двум неназванным иностранным заказчикам (на их долю приходится 500 миллионов долларов контракта). Компания Raytheon продолжает постепенно расширять предприятия по производству ракет BGM-109 Tomahawk, учитывая поступающие контракты на поставку армии США и иностранным государствам.