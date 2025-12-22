Уже известны как минимум три случая перехвата танкеров, выходящих из портов Венесуэлы

На фоне уже трёх случаев перехвата США нефтяных танкеров, выходящих из портов Венесуэлы, ряд иностранных СМИ, включая Reuters и Bloomberg, сообщают о росте цен на нефть. Стоимость барреля нефти WTI (США) выросла до 57 долларов, а Brent (Европа) – до 61 доллара. Всё это при условии, что незадолго до действий США в Карибском море цена нефти упала на 5%.

В материале издания подчёркивают, что на долю Венесуэлы приходится менее 1% международного экспорта нефти, причём большая её часть поступает в Китай. Однако даже такие цифры могут отразиться на стоимости нефти, тем более если учесть другие инциденты в Чёрном и Средиземном морях с танкерами, загруженными российской нефтью.

Reuters, приводя слова отраслевых аналитиков, пишет, что в целом, даже несмотря на незначительный рост стоимости нефти, сама по себе тенденция оптимистичная и указывает на снижение цен до конца года. Возросшее предложение может привести к тому, что уже в следующем году марка Brent упадёт до 50 долларов за баррель, если, конечно, геополитическая ситуация не перевесит чашу весов.

В Белом доме также разделяют позицию аналитиков. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет считает объём экспорта нефти из Венесуэлы небольшим по сравнению с мировым предложением, поэтому он вряд ли скажется на стоимости энергоносителей на международном рынке.