Чешский ОПК будет производить корпуса для танков

На сайте компании KNDS Deutschland (Германия) сообщается о подписании контракта с компанией TATRA DEFENCE (Чехия) на производство 150 корпусов для основного боевого танка Leopard 2A8. Контракт предусматривает опцион на производство до 300 дополнительных корпусов.

Такое решение позволяет наладить частичное производство немецких танков на территории Чехии. В пресс-релизе KNDS Deutschland подчёркивают, что сотрудничество является важным этапом в развитии чешской оборонной промышленности и предоставляет новые возможности для чешских компаний. Производство наладят в Моравско-Силезском регионе, где местное предприятие получит немецкие технологии.

В перспективе производство корпусов в Чехии может быть расширено как в объёмах, так и в ассортименте. Чешское предприятие может начать производить корпуса для другой бронетехники, которой заинтересована Чехия, например, мостоукладчиков LEGUAN.

KNDS Deutschland акцентирует внимание на том, что предоставление Чехии права на участие в производстве Leopard 2A8 является частью обязательств компании по обеспечению чешскому оборонно-промышленного комплексу участия в немецкой программе.