Конгрессу даже удалось согласовать символическую военную помощь Украине

Сенат США решением большинства одобрил Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год, предусматривающий выделение 901 миллиардов долларов на оборону. Решение было принято 77 голосами «за», в то время как «против» проголосовали только 20 сенаторов. Законопроект передан на подпись президенту США Дональду Трампу (Donald John Trump).

Таким образом, оборонный бюджет США вновь достигает рекордных значений, хотя по-прежнему составляет лишь примерно 3% от ВВП страны. Изначально американский президент просил Конгресс утвердить оборонные расходы на уровне 892 миллиардов долларов, но Сенат и Палата представителей согласовали большую сумму.

Примечательно, что Конгресс смог включить в NDAA оказание военной помощи Украине и странам Балтии. В течение нескольких лет Киев может получить военную помощь на сумму 800 миллионов долларов (по 400 миллионов долларов в год), а Литва, Латвия и Эстония разделят между собой 175 миллионов долларов для поддержки их обороны. NDAA также регламентирует сокращение американского контингента войск в Европе и повышение заработной платы американским военным на 4%.