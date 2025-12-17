Перехватчик используется для нейтрализации высокоскоростных, манёвренных и малозаметных целей

Компания MBDA Systems сообщил об успешно завершённых испытаниях зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности SAMP/T NG, которые прошли в Сардинии (Италия) и Бискарроссе (Франция). В качестве зенитной ракеты был использован новый перехватчик B1NT, продемонстрировавший высокий уровень эффективности.

B1NT был представлен ещё в октябре 2024 года. Новая зенитная ракета предоставляет возможности по перехвату на больших расстояниях ракетных целей, имеющих высокий уровень манёвренности, скрытности и скорости. Стандартным боеприпасом SAMP/T является ракета Aster 30, также способная перехватывать баллистические цели, но B1NT ориентирован на более сложные задачи, например, перехват гиперзвуковых ракет.

Испытания прошли в рамках двусторонней программы разработки SAMP/T NG от имени Франции и Италии. На стрельбах присутствовали представители французского и итальянского агентств, контролирующих закупки вооружений.

MBDA Systems напоминает о том, что Франция и Италия уже заказала новый ЗРК SAMP/T NG для оснащения своих военно-воздушных сил. Первые поставки запланированы в начале 2026 года. Помимо этого, страны получили заказ от Дании на поставку данного ЗРК большой дальности.