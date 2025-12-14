Сайт Конференция
Nacvark
США используют ИИ для захвата танкеров в Карибском море
Недавно захваченный венесуэльский танкер был обнаружен с помощью технологий Vantor

На этой неделе армия США захватила в Карибском море танкер, занимавшийся экспортом венесуэльской нефти. Компания Vantor на своей странице в социальной сети X сообщила, что её искусственный интеллект и спутниковая аналитика помогла американским военным обнаружить подсанкционное торговое судно.

Для обнаружения танкера американские военные использовали программное обеспечение Maritime Sentry, позволяющее осуществлять постоянный мониторинг морского сообщения на базе искусственного интеллекта. Технология сочетает в себе автоматизированные механизмы оповещения и наведения на цель с данными от множества датчиков и передовой аналитикой для обнаружения, отслеживания и идентификации судов на территории миллионов квадратных километров океана

Программное обеспечение обрабатывало данные Автоматической идентификационной системы (АИС) параллельно с анализом  высокодетализированных спутниковых снимков. Методом триангуляции удалось определить положение танкера и получить его изображение практически в реальном времени.

Ventor в своём сообщении подчёркивает, что этим примером компания продемонстрировала возможности постоянного мониторинга на море и суше для предоставления разведывательной информации с быстрой скоростью выполнения задач.

#сша #искусственный интеллект #венесуэла
Источник: x.com
