Всего пострадало пять военных и один гражданский

Вчера Центральное командование Вооружённых сил США (USCENTCOM) сообщило о нападении на американских военных, которые участвовали в операциях по борьбе с террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Стрельба произошла в районе Пальмиры и привела к потерям личного состава американской армии.

Двое американских военных и один гражданский переводчик погибли. Ещё трое военных были ранены во время проведения антитеррористической операции. Нападавший был ликвидирован американской армией. На место стрельбы прибыли американские вертолёты, которые эвакуировали пострадавших на военную базу Эт-Танф в регионе. Военное командование приняло решение временно скрыть информацию о погибших солдатах в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников. По факту инцидента проводится расследование.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим, подчеркнув, что состояние трёх раненых солдат остаётся удовлетворительным. По его словам, место, где произошла перестрелка, по-прежнему остаётся небезопасным и полностью не контролируется американскими силами. Местные власти выразили обеспокоенность относительно произошедшего. Трамп пообещал «очень серьёзный ответный удар» из-за действий террористических организаций без разглашения каких-либо подробностей.