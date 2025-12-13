Это угрожает оперативной совместимости стран

На протяжении многих десятилетий Вооружённые силы Германии использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, являющиеся аналогом американских M270, которые совместимы с GMLRS и другими ракетами производства США. Несколько лет назад Берлин решил приобрести у Израиля РСЗО EuroPULS, рассчитывая интегрировать их с американскими ракетами и модернизировать тем самым дальнобойную артиллерию.

Однако, как сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне ответили отказом на запрос об интеграции ракет. Такое решение ставит под угрозу оперативную совместимость американских и немецких вооружённых сил, хотя в Берлине утверждают, что это не окончательное решение.

Так или иначе, за последние несколько лет США не спешат одобрять интеграцию EuroPULS с GMLRS. В материале издания акцентируют внимание на том, что администрация ни Джо Бандена, ни Дональда Трампа не обещала одобрить интеграцию немецко-израильских РСЗО с массово производимыми GMLRS. Всё это указывает на то, что Вашингтон намекает Берлину: «Если хотите использовать GMLRS – покупайте РСЗО M142 HIMARS». По этой причине страны НАТО отдают предпочтение при закупке РСЗО именно американскому HIMARS.

Euractiv допускают, что запрет может иметь обоснованную причину: интеграция программного обеспечения управления огнём, связывающего пусковую установку и ракету, может дать другим производителям (в данном случае – израильской компании Elbit Systems) частичное представление о функционировании некоторых из самых передовых американских ракет, включая баллистическую PrSM дальностью более 1 тысячи километров.