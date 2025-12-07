Власти заключили соглашение с компанией Babcock France, владеющей 11 самолётами

Министерство обороны Франции заключило контракт с компанией Babcock France, предусматривающее аренду учебно-тренировочных самолётов L-39 Albatros чешского производства для удовлетворения потребностей Школы лётного испытательного и приёмочного персонала (EPNER).

В соответствии с данными соглашением, Париж взял в аренду самолёт на один год с возможностью автоматического продления до пяти раз. L-39 Albatros будет использоваться для проведения учебных, тренировочных, испытательных полётов, а также обучения технического персонала. Отмечается, что это первый случай, когда Франция берёт в аренду чешский самолёт для нужд своих военно-воздушных сил.

Babcock France является владельцем 11 самолётов L-39 Albatros, приобретённых в 2024 году у компании Apache для создания академии подготовки иностранных пилотов истребителей. Сейчас самолёты размещены на бывшей авиабазе Dijon-Longvic. Ещё тогда Babcock France говорила о готовности предоставить свои услуги французским военно-воздушным силам и, судя по всему, стороны всё же договорились о сотрудничестве.