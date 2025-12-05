Сразу пять азиатских стран могут начать строить АПЛ

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях предоставить Южной Корее разрешение на строительство атомной подводной лодки (АПЛ) по американской лицензии. Такое решение, как пишет издание Reuters, стало неожиданностью для Японии, которая рассчитывала опередить Сеул в этом вопросе. По всей видимости, южнокорейские власти тоже не ожидали такого поворота событий, ведь до недавних пор флот страны не мог даже мечтать о подобном.

В материале издания приводят мнения различных экспертов, которые считают, что строительство южнокорейской АПЛ при поддержке США может спровоцировать «гонку вооружений» в регионе. Вслед за Сеулом японский флот также будет стремиться к строительству своей АПЛ, а Китай явно не останется в стороне смотреть за соседями и ускорит темпы модернизации своих военно-морских сил.

Reuters напоминает о том, что Северная Корея тоже намеревается строить собственные АПЛ. Очевидно, что Пхеньян ускорит программу на фоне активизации своих соседей. Эксперты подчёркивают, что строительство Южной Кореей американской АПЛ позволит южнокорейским морякам гораздо дольше оставаться под водой, усилив мониторинг за северокорейским подводным флотом.

Помимо прочего, необходимо помнить и об Австралии, которая является членом трёхстороннего пакта AUKUS, предусматривающего строительство SSN AUKUS для австралийского флота. Страна также получит американские АПЛ класса Virginia.

Всё это указывает на то, что сразу пять азиатских стран могут начать активными темпами строить свои АПЛ. Не исключено, что в ближайшие десятилетия на вооружение Китая, Япония, Австралии, Южной и Северной Кореи поступят десятки подводных лодок с ядерными силовыми установками, а в долгосрочной перспективе в регионе будет более сотни АПЛ. Ситуация примечательна тем, что ни в одном регионе земного шара нет такого количества государств, намеревающихся строить АПЛ.