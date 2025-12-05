Количество одобренных к продаже авиабомб измеряется тысячами

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Канады авиационного ударного оружия и связанного с ним оборудования. Предварительная стоимость соглашения составляет 2,68 миллиардов долларов.

В рамках возможного контракта канадские вооружённые силы могут получить:

220 авиационных бомб BLU-117 (Mk-84) весом 2 тысячи фунтов (900 килограммов);

3414 авиационных бомб BLU-111 (Mk-82) весом 500 фунтов (226 килограммов)

2004 авиационных бомб GBU-53/B SDB Increment II весом 250 фунтов (113 килограммов) и 100 единиц бомб испытательной модификации данного типа;

750 учебных авиационных бомб GBU-39;

100 учебных авиационных бомб Mk-82.

Помимо этого, в стоимость входит различное сопутствующее оборудование, включая взрыватели, комплекты наведения, запчасти, техническая документация, программное обеспечение и многое другое. Основными подрядчиками назначают компании Boeing и RTX Corporation.

DSCA акцентируют внимание на том, что запланированная продажа оружия не повлияет на обороноспособность США, не нарушит базовый баланс сил в регионе, а Канада не испытает трудностей с принятием авиационных бомб на своё вооружение.