Страна полностью выведет их из эксплуатации к 2028 году

Правительство Австралии обсуждает возможность передачи Украине списанного вертолётного парка Eurocopter Tiger, который будет полностью выведен из эксплуатации уже в 2028 году. Об этом сообщает местное издание ABC.

В материале издания напоминают о том, что австралийская армия уже выводила из эксплуатации вертолёты MRH90 Taipan, но тогда власти предпочли их утилизировать, а не передавать Украине. Сейчас же есть вероятность, что вертолёты всё же передадут украинской армии.

На вооружении Австралии находится 22 вертолёта Tiger, которые планируют заменить новыми AH-64 Apache. Поставки американских вертолётов запланированы на следующий год, поэтому Канберре необходимо будет принять решение по дальнейшей судьбе Tiger.

ABC напоминают о том, что австралийское правительство уже обещало анонсировать в ближайшее время новый пакет военной помощи для Украины. Однако, как утверждают источники издания, передача вертолётов рассматривается как отдельная программа военной помощи, не связанная с новым финансированием.