Ожидается, что теперь военное командование в обязательном порядке перейдёт на iPhone

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) введут новые правила использования мобильных устройств для старших офицеров, согласно которым будет запрещено пользование телефонами на базе операционной системы Android. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, в ожидаемом приказе офицеры, находящиеся в звании подполковника и выше, в обязательном порядке будут вынуждены распрощаться со своими телефонами на Android. Вместо них будут использоваться только телефоны от американской компании Apple – iPhone. Мера направлена на усиление контроля безопасности, в частности, для снижения рисков несанкционированного доступа к мобильным устройствам военного командования.

В материале издания напоминают о регулярных мерах ЦАХАЛ по повышению осведомлённости военным относительно потенциальных рисков в киберпространстве. Командование уже проводило внутренние операции, в рамках которых военным отправляли в личные сообщения «приманки» (ссылки, замаскированные под знакомство или другое), чтобы убедиться в цифровой дисциплине солдат.

The Jerusalem Post акцентируют внимание на том, что ЦАХАЛ пока официально не обнародовал конкретные указания и сроки их вступления в силу. Вероятнее всего, новые правила будут распространяться на служебные телефоны, хотя и по этому поводу нет никакой конкретики.