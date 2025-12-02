Дрон упал в черте города Гродно

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Литвы из-за нарушения своего воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа, упавшем в черте города Гродно. Белорусские власти утверждают, что дрон прилетел из Лаздийского района Литвы, но впоследствии упал на территории страны.

Белорусские специалисты провели анализ обломков, в том числе ознакомившись с содержащимся на флэш-накопителях, придя к выводу, что маршрут БПЛА предполагал пролёт над территорией Белоруссии, перелёт в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлёта на территории Литвы. В Минске считают, что это была провокация не только в отношении Белоруссии, но и Польши.

На фоне этого внешнеполитическое ведомство страны потребовало от Литвы предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора БПЛА, а также провести расследование и привлечь к ответственности всех причастных к провокации, не допустив повторение подобных ситуаций в будущем.

Ранее в Европейской комиссии объявили о подготовке новых санкций против Белоруссии по просьбе Литвы. Литовские власти обвиняют Минск в бездействии перед аэростатами, запускаемыми из Белоруссии в целях трансграничной контрабанды.