Особое внимание уделяется Венесуэле, где это проявляется больше всего

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил о создании армией США электромагнитных помех в Карибском бассейне, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы, осудив эти действия. Он подчеркнул, что «агрессивное и чрезмерное» развёртывание американских войск в регионе является частью психологического давления на Каракас.

Кубинский министр также прокомментировал закрытие США воздушного пространства Венесуэлы, подчеркнув, что ни одно государство в мире не имеет право объявлять о таком решении за пределами своих государственных границ. Политик призвал международное сообщество к «решительному осуждению» действий США, поскольку они влекут за собой «непредсказуемые последствия для мира, безопасности и стабильности в Карибском бассейне».

Заявление Бруно Родригеса Паррилья прозвучало после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Трамп призвал авиакомпании и пилотов учитывать данную информацию при осуществлении полётов. Несмотря на то, что Вашингтон не может закрыть воздушное пространство другого государства, авиакомпании действительно начали избегать полётов над Венесуэлой, о чём свидетельствуют данные с мониторинговых сервисов.