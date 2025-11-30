Компания также оснастит бронемашины системой, позволяющей эффективно использовать информацию с датчиков

Компания Hensoldt (Германия), специализирующаяся на разработке и производстве сенсорных технологий, сообщила о получении крупного контракта от компании General Dynamics European Land Systems на оснащение боевых разведывательных машин Luchs 2 передовыми сенсорными технологиями и системой управления CERETRON. Общая стоимость контракта не уточняется, но речь идёт о трёхзначной сумме в миллионах евро, равной чуть менее одного миллиарда евро.

Вышеупомянутая система CERETRON объединяет многоспектральные датчики в единую архитектуру для обработки данных в реальном времени. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта для повышения скорости и точности обнаружения, идентификации и отслеживания целей, что позволяет улучшить разведывательные возможности. Таким образом, Hensoldt поставит не только датчики, но и систему, которая объединяет их для более эффективного использования получаемой информации.

Контракт охватывает оснащение бронемашин Luchs экспериментального, предсерийного и серийного образцов сроком выпуска до 2032 года. В рамках первой партии будет оборудовано 274 автомобилей. Стоимость контракта учитывает услуги по обучению, логистическую поддержку, техническую документацию, поставку запчастей и долгосрочную системную поддержку.